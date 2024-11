Il Venezia spreca, il Lecce ringrazia 

Venezia 0

Lecce 1

Venezia (3-5-2): Stankovic; Sverko (37' st Raimondo), Svoboda, Idzes; Zampano (30' st Haps), Duncan, Nicolussi Caviglia (30' st Yeboah), Busio, Ellertsson (43' st Bjarkason); Oristanio, Pohjanpalo (37' st Gytkjaer). In panchina Bertinato, Grandi, Altare, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Candela, Andersen, Carboni, Doumbia. All. Di Francesco.

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Rafia (33' st Helgason), Ramadani (38' st Kaba), Coulibaly; Pierotti (11' st Jean), Krstovic (11' st Rebic), Dorgu. In panchina Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Morente, Oudin, Sansone, Janned, Marchwinski, Hasa. All. Giampaolo.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Rete: nel st 25' Dorgu.

Il Venezia gioca, conclude e spreca l'impossibile; il Lecce ringrazia e raccoglie tre punti con un'unica conclusione in porta e un super Falcone che nega a ripetizione la marcatura ai padroni di casa, ora ultimi da soli e contestati dal proprio pubblico. Nel primo tempo si gioca a una porta sola, al 36’ la traversa salva il Lecce su colpo di testa di Idzes. Nella ripresa al 6' un miracolo di Falcone su Pohjanpalo, ooi passa il Lecce: al 25' Gallo si libera sulla sinistra e serve Dorgu che in diagonale batte Stankovic alla prima conclusione del Lecce in porta.

