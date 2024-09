Il Venezia se la prende nel secondo tempo 

Venezia 2

Genoa 0

Venezia (3-4-2-1) : Joronen; Idzes, Svoboda, Haps (34’ st Sverko); Candela, Busio (43’ st Crnigoi), Andersen, Zampano; Ellertsson (34’ st Doumbia), Oristanio (23’ st Yeboah); Pohjanpalo (43’ st Gytkjaer). Allenatore Di Francesco.

Genoa (3-5-2) : Gollini; De Winter, Bani, Vásquez; Sabelli (15’ st Zanoli), Badelj, Malinovsky (5’ st Pinamonti), Frendrup (35' st Thorsby), Martín; Vitinha, Ekuban (35’ st Ekhator). Allenatore Gilardino.

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.

Reti : nel st 18’ Busio, 40’ Pohjanpalo.

Note : ammoniti Yeboah, Svoboda, Pinamonti, De Winter.

Venezia. Inizia nell’ultimo giorno dell'estate il campionato del Venezia, che si aggiudica la sfida tra le ex repubbliche marinare. Il Genoa è apparso sottotono ed è uscito mentalmente dal campo dopo il gravissimo infortunio alla caviglia subito da Malinovsky, portato d'urgenza in ospedale a inizio ripresa. Di Francesco - centesima vittoria in A - arretra Busio e inserisce Andersen. La prima occasione da gol - clamorosa - arriva sui piedi di Oristanio che da pochi passi, scarica a rete ma Gollini salva. Il Venezia ci prova di più e al 34' Busio si divora una rete: servito da Svoboda, colpisce di testa ma la palla varca di poco la traversa.

La ripresa

Al 2’ Malinovski in un recupero difensivo si infortuna gravemente alla caviglia - immediato il ricovero all'ospedale - e viene sostituto da Pinamonti. Al 13’' Pohjanpalo serve Busio che viene steso a centro area: rigore netto che Pojanpalo spreca, complice una super parata di Gollini. La gioia del primo gol stagionale in casa è solo rimandata di pochi minuti: al 18’ Busio lascia partire un filtrante verso la porta, Oristanio e un difensore non ci arrivano ma il loro movimento tradisce Gollini che si fa sorprendere. Il Genoa si affida al 17enne Ekhator, Di Francesco risponde con Doumbia e Sverko e l'ecuadoregno Yeboah.

Il Venezia la chiude al 40’ con il solito Pohjanpalo, che spacca la porta al volo su un assist di Yeboah, che ubriaca di finte i difensori prima di pennellare il traversone su cui il finlandese manda in paradiso lo stadio Penzo.

