Il Venezia resiste L’Atalanta non passa  

Atalanta 0

Venezia 0

Atalanta (3-4-3) : Carnesecchi; Posch (28' st Pasalic), Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado (14' st Bellanova), Ederson, De Roon, Zappacosta (42' st Ruggeri); De Ketelaere (15' st Maldini), Retegui (28' st Samardzic), Lookman. In panchina Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Sulemana, Brescianini, Maldini. All. Gasperini.

Venezia (3-5-2) : Radu; Schingtienne (35' st Marcandalli), Idzes, Candé; Zerbin, Busio (15' st Doumbia), Nicolussi Caviglia (42' st Condé), Kike Perez, Ellertsson; Oristanio (15' st Yeboah), Maric (35' st Duncan). In panchina Joronen, Grandi, F. Carboni, Bjarkason, El Haddad, Gytkjaer, Fila. All. Di Francesco.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Note : angoli: 3-2 per l'Atalanta. Recupero: 1' e 5'. Ammoniti: Radu, Lookman e Perez.

Cinque punti nelle ultime dieci giornate e le barricate solo nel corso di una ripresa a senso unico: il Venezia riesce nell'impresa di bloccare la corsa scudetto dell'Atalanta senza farsi fare gol e riservandosi qua e là qualche occasione mal sfruttata per il colpaccio. Nei bergamaschi, un po' sotto ritmo, decisivi gli errori sottoporta di Retegui e Lookman all'inizio e alla fine del secondo tempo. Come contro il Cagliari, al Gewiss i nerazzurri non riescono a passare e falliscono clamorosamente l’aggancio al treno di testa.

RIPRODUZIONE RISERVATA