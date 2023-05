Il Venezia dall’incubo al grande sogno 

Dall’incubo Lega Pro al sogno Serie A è un attimo. Fanalino di coda a febbraio, il Venezia arriva sabato alla Unipol Domus consapevole di aver compiuto una grande impresa. L’approdo all’ottavo posto, ultima casella utile per i playoff, sembra il lieto fine di una favola incredibile.

La scalata

E sono tanti i protagonisti. A partire dal ds Filippo Antonelli, approdato a dicembre e capace di optare per scelte lungimiranti nel mercato di gennaio. Fondamentale poi la mano dell’allenatore, Paolo Vanoli, che è riuscito ad amalgamare e rendere vincente un gruppo di giocatori nuovi e spaesati. Ci sono poi i leader in campo. In difesa, si è reso protagonista di ottime prestazioni (segnando 3 gol decisivi in 15 gare) Andrea Carboni arrivato in prestito dal Monza col nuovo ds, proprio quell’Andrea Carboni che – ironia della sorte – un anno fa si disperava al Penzo per la discesa in B del suo Cagliari e che sabato cercherà con tutto il suo impegno di farlo restare nella cadetteria ritrovandosi dall’altra parte della barricata. In attacco Joel Pohjanpalo si è rivelato una macchina da gol, 19 in 36 partite, secondo solo a Lapadula. Contro il Cagliari il Venezia punterà non solo sul fattore tecnico ma anche su quello psicologico visto il precedente. Sarà assente per squalifica un altro volto noto del passato rossoblù, Luca Ceppitelli, con lui anche gli infortunati Jajalo e Beghetto. Tutti gli altri sono a disposizione.

Le dichiarazioni

«Ci giochiamo tutto a Cagliari, d’ora in poi bisogna solo vincere», ha detto Vanoli dopo la sconfitta col Parma. «Ci vogliono lavoro, sacrificio e una grande organizzazione di gioco». Mentre il capitano Modolo tiene a precisare: «Ci aspettiamo un avversario fortissimo, ma nelle partite secche può succedere di tutto: abbiamo tanto da perdere».