Il venerdì, giorno del mercato, c’è l’isola ecologica mobile 

Un’isola ecologica mobile ogni venerdì in piazza Sardegna per agevolare i cittadini a differenziare i rifiuti. Una iniziativa dell’amministrazione comunale pensata in occasione del mercato settimanale che si svolge, appunto, in piazza il venerdì mattina sino alle 13 e che consentirà il conferimento di plastica, carta, vetro, lampadine, farmaci, pile esauste e anche di una piccola quantità di inerti. L’isola sarà presidiata dal personale della ditta incaricata della gestione dei rifiuti, per il conferimento infatti sarà necessario comunicare il codice fiscale e il domicilio.

Per la minoranza l’idea è buona ma si sarebbe dovuto agire prima, «come avevamo proposto - sottolinea il capogruppo Alberto Cuccu - infatti se ci avessero ascoltato non solo avremmo evitato la stangata della Tari per le famiglie e le attività commerciali, artigianali, professionali e produttive in genere ma oggi non saremo il fanalino di coda con la percentuale più bassa di raccolta differenziata rispetto a tutti gli altri Comuni del Sarrabus». Per Cuccu sarebbe stato meglio un ecocentro comunale fisso di raccolta di rifiuti o più isole ecologiche distribuite nel paese «ma, come si dice in questi casi, meglio questo che niente». In ogni caso «è importante - conclude Cuccu - che, a fronte della tassa rifiuti pagata salatamente, sia garantito un servizio efficiente, accessibile e di prossimità non solo nel centro urbano ma anche nelle frazioni e borgate». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA