Il velo per le donne obbligatorio in pubblico 

Teheran. Il regime degli ayatollah si prepara a inasprire l’obbligo di portare il velo in pubblico ma la riforma è stata criticata dal presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, secondo il quale la sua applicazione potrebbe creare ulteriori tensioni nella società. «Avrò colloqui con le altre autorità per convincerle che questa legge porterà insoddisfazione e tensione nella società», ha detto Pezeshkian, riformista eletto in luglio. In campagna elettorale aveva promesso che avrebbe fermato i controlli della polizia morale per intimare alle donne di indossare il velo, un obbligo in vigore fin dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979.

Pezeshkian ha così risposto alle affermazioni del presidente del Parlamento, il fondamentalista Mohammad Bagher Ghalibaf, il quale aveva detto che annuncerà la nuova legge sull’hijab il prossimo 13 dicembre, mentre anche il capo della Magistratura, l’estremista Gholamhossein Ejei, si è detto a favore del provvedimento «perché la situazione dell’hijab non è ragionevole». La “legge a sostegno della famiglia attraverso la promozione della cultura dell’hijab e della castità” è stata pubblicata sabato, dopo l’approvazione del Consiglio dei Guardiani.

