Il velista Soldini e la visita al porto 

Un pranzo in riva al mare, in un locale del porto di Cagliari. Una passeggiata nelle banchine, incontri in città e un sopralluogo che lascia aperte ipotesi su un possibile futuro con interessi nel capoluogo sardo per Giovanni Soldini, navigatore pluripremiato, il più famoso velista italiano al mondo.

Ieri Soldini era in città, da dove è ripartito stamattina, per una serie di incontri. La sua missione è top secret. Certamente, quella di ieri è stata una giornata intensa e vissuta tutta in riva al mare di Cagliari, per il navigatore che ha compiuto più volte il giro del mondo in solitaria e che fino all’inizio di quest’anno era legato al Team Maserati. Nei primi mesi del 2024 è approdato alla Ferrari, società per la quale si occuperà, in qualità di Team Principal, dello sviluppo di una nuova imbarcazione all’avanguardia sia sul fronte tecnologico che delle performance in mare.

