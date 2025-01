Il veleno mischiato ai medicinali?  

Non solo l’esame dei computer e dei telefoni, anche indagini effettuate direttamente nel web per accertare le ricerche effettuate dal 44enne Claudio Gulisano sui motori di ricerca, nei siti internet e l’esame della sua posta elettronica. Il tutto anche risalente nel tempo, sino a due o forse anche tre anni fa. In più l’esame di alcuni medicinali che avrebbero assunto quotidianamente i genitori, i coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, trovati senza vita lo scorso 5 dicembre nello studio della loro casa di via Ghibli. È quanto starebbero cercando gli investigatori del Ris ormai da giorni alle prese con gli accertamenti tecnici irripetibili su 68 reperti sequestrati nel corso di cinque sopralluoghi nella casa del Quartiere del Sole e nell’abitazione del figlio minore della coppia, finito in carcere a fine dicembre sospettato di aver avvelenato i genitori. L’ultima ipotesi? Il veleno somministrato prima del pranzo, forse in alcuni medicinali che gli anziani assumevano quotidianamente.

L’avvelenamento

Trascorso oltre un mese dall’avvio dell’indagine per duplice omicidio volontario, ancora gli investigatori non sembrano avere un’idea chiara su come sarebbe stato somministrato il “nitrito di sodio”, la sostanza che – secondo il medico legale Roberto Demontis e il tossicologo Giampiero Cortis – avrebbe ucciso i coniugi Gulisano. I Ris hanno svuotato la dispensa e il frigorifero della casa, portando via zucchero, sale, confezioni di medicinali e bicarbonato, pastiglie, bottiglie d’aceto e molto altro materiale. Il sospetto, come già filtrato nelle scorse settimane, è che la sostanza-killer sia stata assunta dopo la colazione del 4 dicembre, anche perché nello stomaco dell’ex agente di commercio e della moglie non sarebbero stati trovati i resti del pranzo e della cena. Ma come? Questo resta ancora il mistero che la pm Rossana Allieri ha chiesto di chiarire ai carabinieri della Compagnia di Cagliari e ai colleghi del Reparto investigazioni scientifiche. Non solo. La Procura vuole anche capire possa essere stato procurato il conservante per carni e insaccati (vendibile con autorizzazione, ma accessibile su internet), che sarebbe stato somministrato alle vittime in una dose letale. Da qui le indagini anche sul web e sulla cronologia delle ricerche e dei siti visitati da Claudio Gulisano, difeso dall’avvocato Luigi Sanna, negli ultimi due o tre anni.

Gli accertamenti

Lunedì scorso sono iniziati gli accertamenti tecnici irripetibili nei laboratori della caserma di San Bartolomeo. Dai telefonini ai tablet, dai resti di cibo, alle tracce biologiche (comprese, a quanto pare, delle scarpe di una delle vittime su cui pare siano state trovate delle tracce ematiche), ma anche i medicinali che potrebbero essere stati utilizzati o per somministrare la tossina o, e questa è un’altra tesi, per ridurre l’effetto che avrebbe spinto certamente uno dei due anziani a chiamare i soccorsi prima dell’arresto respiratorio fatale. Oltre ai Ris sono al lavoro anche i consulenti del pm e della difesa (il tossicologo Domenico Meloni), mentre l’altro figlio della coppia, Davide Gulisano, è ritenuto estraneo ai fatti: lo assiste come persona offesa l’avvocato Gianluca Aste.

