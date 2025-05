Il veicolo per disabili bloccato da una buca 

Una profonda buca nell’asfalto e una tranquilla passeggiata rischia di diventare qualcosa di brutto; succede ad un anziano lungo via san Gemiliano a Sestu, poco dopo il ponte. L’uomo procedeva sul suo veicolo elettrico per disabili, ma è rimasto bloccato rischiando anche di cadere. Il problema, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, è stato segnalato agli uffici tecnici, per riparare la buca con un intervento tampone. Restano però numerosi i casi simili, un pericolo per tutti ma specie per anziani e disabili.

