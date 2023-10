Il vecchio stadio avvolto nel buio 

Qualcuno andava a correre e poi ha rinunciato, cambiando zona. L’anello attorno al vecchio stadio Sant’Elia era la “pista” perfetta per fare un po’ di sport ma il buio che avvolge l’area all’imbrunire ha fatto scappare in tanti rendendo quel nastro d’asfalto tra la Curva Sud e il Parcheggio Cuore pericoloso. L’investimento della donna di 61 anni, ora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu in gravi condizioni, all’uscita dall’Unipol Arena dopo il match tra il Cagliari e la Roma è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti nella zona del vecchio stadio. Certo, saranno i rilievi della Polizia locale a stabilire cause, responsabilità e modalità dell’incidente ma è indubbio che quella zona così isolata quando calano le tenebre si trasforma in luogo pericoloso da percorrere a piedi e poco raccomandabile, soprattutto ora che le giornate si stanno accorciando. Una situazione che si aggraverà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, quando ci sarà il passaggio dall'orario estivo (ora legale) a quello invernale (ora solare).

Nel buio

Puntuali, prima del tramonto del sole, i lampioni attorno al rudere del Sant’Elia si accendono. Pochi, troppo pochi. Nel lato della Curva Nord le lampade accese sono a intermittenza, non è chiaro se per una questione economica, di risparmio, o perché guaste. Nel lato delle vecchie tribune la situazione non cambia di molto, sono in funzione, sempre random, solo i lampioni rivolti verso l’impianto. Blackout totale per le lampade che dovrebbero illuminare le quattro corsie dello svincolo che porta a viale Salvatore Ferrara proprio dove domenica era stata investita la donna di 61 anni. Buio completo, invece, nella zona della Curva Sud, quella più vicina al quartiere e dove vengono fatti convogliare i tifosi in uscita dallo stadio. Idem come sopra nel corridoio tra il nuovo e il vecchio stadio. L’oscurità e totale, affievolita solo da alcuni fari dell’Unipol Domus.

Poca sicurezza

Non solo incidenti stradali, la scarsa illuminazione fa aumentare i rischi durante le partite casalinghe della squadra rossoblù. I tifosi cagliaritani della Curva Sud e della Tribuna, infatti, per evitare di entrare in contatto con i supporter delle formazioni ospiti, vengono convogliati verso la parte dell’anello che si affaccia su viale Ferrara. Il buio rende lo sfollamento degli spettatori molto rischioso. Rischi che aumentano per chi ha lasciato l’auto al Parcheggio Cuore, con scarsa illuminazione, che diventa terreno fertile per i ladruncoli.

Il Cagliari Calcio

Nessuna competenza e quindi nessuna replica da parte della società guidata dal presidente Tomaso Giulini che in ultima analisi sarebbe vittima e non colpevole. Il club cagliaritano è concessionario dell’area del nuovo stadio ma niente può in questi casi se non auspicare che il più velocemente possibile si sblocchi la vicenda burocratica per la realizzazione del nuovo impianto e la riqualificazione del quartiere.

Nessuna segnalazione

Daniele Olla è il dirigente di Palazzo Bacaredda che si occupa delle Infrastrutture. «Al Comune non è arrivata mai alcuna segnalazione di guasti o malfunzionamento dell’impianto di illuminazione esterno del vecchio Sant’Elia». Chi decide quando e come accendere i lampioni? «Le accensioni sono determinate da orologi astronomici preimpostati dalla fabbrica che vengono tarati – conclude Olla – inserendo esclusivamente latitudine e longitudine».

