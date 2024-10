Il vecchio ponte sul rio Paringianu è stato demolito 

Il vecchio ponte sul rio Paringianu, l’ultimo prima del deflusso nella laguna di Boe Cerbus, è stato demolito.

È un progetto da 100 mila euro, finanziato con fondi regionali, che comprende la pulizia degli argini e la demolizione del ponte che collega i due argini del rio Paringianu, per mitigare i rischi in caso di piogge abbondanti e allagamenti. «Il ponte non era in condizioni ottimali perché danneggiato da precedenti fenomeni di piogge intense - dice Giorgio Alimonda, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Portoscuso - inoltre durante le piene del fiume il ponte fungeva da tappo con vegetazione e detriti, rallentando ulteriormente il deflusso dell’acqua nel caso di allagamenti. Per questo abbiamo chiesto di poter includere nel finanziamento con fondi vincolati anche la demolizione del ponte».

I lavori di demolizione appaltati dal Comune nella zona di Boe Cerbus si stanno concludendo in questi giorni ma l’intervento sul rio Paringianu continuerà con la pulizia degli argini. «La pulizia andrà avanti - dice il vicesindaco - con gli argini fuori dal perimetro dell’area Sic, che è zona tutelata in cui nidificano diverse specie protette».

