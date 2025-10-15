VaiOnline
Settimo.
16 ottobre 2025 alle 00:12

Il vecchio mulino riapre per la sagra 

Chiuso da diversi anni, l’antico mulino del grano riaprirà per due giorni dal 25 al 26 ottobre in occasione della Festa della malvasia. Potrà essere visitato assieme alle case campidanesi, dei magasinus, del museo del costume.

L’antico mulino fa ormai parte della storia contadina di Settimo, un tempo paese del grano. Un impianto avviato a Settimo nel 1946, gestito da Gigino Mascia e da Titino Bocchiddi, una tradizione portata avanti da Mariano Mascia sino alla chiusura nel 2021. Qui, nell'impianto di via Roma, si è macinato il grano per oltre settant’anni per produrre la semola doc.

Facile immaginare il gusto e il profumo del pane. Una civiltà, quella contadina, che qui, sino alla chiusura, ha profumato non solo di ricordi. Con una lavorazione molto semplice, i chicchi venivano lavati e fatti defluire su un contenitore in legno per poi finire sulla macina in pietra. Quindi, al Plansister, che divideva la crusca grossa dalla farina. Quello che restava raggiungeva la semolatrice, dove subiva una seconda selezione. Da una parte la semola, dall'altra il cruschello. Una storia d’altri tempi.

Ora il mulino sarà una delle attrazioni della festa della malvasia proprio in omaggio alla tradizione contadina e alla storia di Settimo. (r. s.)

