Il vecchio maresciallo incontra i giovani militari 

Un incontro tra i carabinieri in congedo e i giovani militari oggi in servizio. La cerimonia, che si è tenuta nella sede della Compagnia dei Carabinieri di Villacidro, ha promosso un momento di scambio, confronto e dialogo nell’ambito delle periodiche iniziative con l’Associazione nazionale Carabinieri e anche in linea con quanto voluto dal Comando generale dell’Arma.

All’iniziativa, denominata “Il Valore del Tempo”, hanno partecipato circa cinquanta militari, con un momento di confronto nel quale il bagaglio di vita vissuta dei colleghi con più esperienza diventa uno strumento di crescita fondamentale per le nuove leve. Emblematico e toccante è stato l’intervento del decano dei Carabinieri in congedo, maresciallo Ugo Musa, che ha raccontato tante storie della sua lunga esperienza tra la gente. È intervenuta anche la marescialla Elisa Antico, la più giovane in servizio, la quale ha rimarcato l’importanza dell’aggiornamento continuo per ogni militare. Particolarmente simbolico è stato il momento del “passaggio del testimone”, con la consegna di due pergamene. All’incontro hanno preso parte anche il generale Luigi Grasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, e il capitano Pasquale Rutigliani, comandante della Compagnia di Villacidro.

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