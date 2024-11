Il vecchio impianto luci va in tilt 

Diversi guasti sono stati segnalati in pochi giorni e diverse zone del centro abitato di Arbus si ritrovano al buio. «L’impianto elettrico – spiega il sindaco Paolo Salis – è vecchio e obsoleto, occorre rifarlo e abbiamo presentato richieste alla Regione per ottenere un finanziamento che consenta di eseguire l’intervento. Ogni volta che c’è un guasto avvisiamo subito i gestori, ma posto rimedio a un problema ecco che ce n’è subito un altro e questo accade soprattutto quando piove».

L’appalto

Per capire cosa succede in questi casi, occorre fare un passo indietro. «All’impresa che si è aggiudicata l’appalto nel 2017, un progetto di circa due milioni di euro, oltre alla manutenzione ordinaria – ricorda il primo cittadino –, spettava un compenso extra canone, una somma che è stata utilizzata per intero durante la passata consiliatura. E ora, in mancanza di fondi destinati al servizio, la difficoltà per un intervento è quella di fare una nuova gara e allungare i tempi».

Intanto, a subire i disagi sono residenti e commercianti delle zone più colpite dai disagi. Gli ultimi e sistematici blackout interessano la via Montevecchio e tutta la zona collegata alla stessa cabina. Le segnalazioni al Comune sono tante, oltre alle numerose telefonate al numero verde che si sommano alle proteste affidate ai social. Il timore è che arrivi Natale e le strade restino al buio, che si dica addio così anche alle luminarie.

La polemica

«È intollerabile – incalza il capogruppo di minoranza, Michele Schirru – che l’impianto di illuminazione pubblica carente nel centro abitato metta in difficoltà la gente che esce di casa, non solo perché il buio può favorire atti vandalici, ma accresce il rischio di cadute o di incidenti provocati dai mezzi che circolano su strade in cui la visibilità è ridotta». Schirru ricorda che «per far luce sulla vicenda abbiamo presentato diverse interrogazioni. Sorvoliamo sulla discussione in Aula con notevole ritardo, è inaccettabile far finta che non accada nulla».

RIPRODUZIONE RISERVATA