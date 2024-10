Il vecchio drone invisibile che buca le difese 

Beirut. Dopo l’Ucraina, la guerra in Medio Oriente: il drone di Hezbollah che l’altra notte ha ucciso quattro soldati israeliani apre altri preoccupanti scenari per lo Stato ebraico, già impegnato su numerosi fronti di battaglia. Il drone Mirsad, “osservatorio”, ha mostrato infatti che anche le difese più impenetrabili possono essere colpite con queste armi di nuova generazione, capaci di eludere i radar e quindi rendersi sostanzialmente invisibili, come accade nel conflitto tra Mosca e Kiev. Il drone in questione poi è tra i più “antichi” nell’arsenale del movimento sciita libanese: il suo debutto risale a 20 anni fa e dopo le prime missioni venne sventolato dall’allora leader Hassan Nasrallah, ucciso lo scorso settembre, come un’arma che dava a Hezbollah «non solo la capacità di ricognizione, ma anche quella di rappresaglia per ogni aggressione».

A colpire l’altro ieri sarebbe stato il Mirsad 1, dotato di un motore difficile da tracciare, un raggio d'azione stimato in 120 chilometri e una velocità di oltre 300/kmh. Può portare fino a 40 chilogrammi di esplosivo. La seconda versione è più grande e facilmente inquadrabile dalle difese. Nonostante le smentite arrivate negli anni da Beirut, gli esperti concordano si tratti di versioni modificate dei droni iraniani Ababil-T e Mheger, tanto che l’addestramento degli Hezbollah sarebbe avvenuto direttamente in Iran, in una base dei Guardiani della rivoluzione nell’area di Isfahan.

