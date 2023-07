Il vecchio capraro ha compiuto 106 anni 

Teulada in festa per i 106 anni di Pietrino Culurgioni, il nonnino del paese. Ancora lucidissimo, ha ricevuto parenti, amici e amministratori seduto sulla poltrona del salotto di casa a Spartivento, dove ricade la proprietà familiare, acquistata dai suoi bisnonni alla metà del 1800 e dove vive insieme a sette figli che gestiscono albergo e tenuta.

Pietrino ha allevato capre per tutta la vita. il primo incarico lo ebbe a 9 anni nel gregge del nonno, a Sisinni Acca, sul crinale tra Teulada e Domus de Maria. «Avevo l’incarico di seguire i capretti nuovi nati, riconoscerli, abituare l'orecchio al belato, allattare ciascuno con la mamma giusta e seguire gli esempi sul lavoro e della vita de su madau». Intorno ai 12-13 anni i capretti della nuova leva gli furono affidati al pascolo. «Erano 120-130, ma in qualche annata ne abbiamo allevati fino a 200», ricorda. «Li conducevo al pascolo e li vigilavo, tagliavo le fronde alte degli olivastri perché non arrivavano ai germogli più teneri. Molte notti invernali ho dormito sul campo con i capretti e poi con le capre sotto roccia, al riparo delle pietre dei nuraghi, perché non estrasse il bestiame nei seminati. Tutto il formaggio era prelevato dalle famiglie di Carloforte che abitavano a Teulada. Movimentavano grandi quantità di formaggio che imbarcavano per Nord Africa, Malta e nei Balcani. Chia era un paradiso. Nella piana i frutteti erano curati; vi si produceva di tutto: La semina del grano rendeva il doppio degli altri luoghi».

Adesso come vive nonno Pietrino la vecchiaia? «Bene, grazie a Dio. Sono in casa mia, i figli vicini, mi informo della salute del nostro gregge, come sempre: una stagione segue l'altra. La vita conosciuta, giorno per giorno, con gli affanni e i sorrisi di tutti».

