Il Vecchio Borgo vola Freccia Parte asfaltata 

Vecchio Borgo
3
Freccia PM 0
Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3): Santilli, Melis, Pinna, Ferrer (31’ st Ataldi), Martinez, Cara, Vieira, G.Murgia (39’ st Limbardi), Sylla (41’ st Ghiani), Mastropietro (45’ st Siddi), S.Murgia. In panchina Porceddu, Caddeu, Loi, Ahizi, Lai. Allenatore Murgia.
Freccia Parte Montis (4-3-3): Piras, Vargiu (42’ st Muru), Sardo, E.Maccioni (42’ st Ghiani), Al.Mereu (42’ st C.Macchioni), An.Mereu, Girseni, Mandis, Incani (22’ st Foddis), Cancedda, Atzori. In panchina, Braina, S.Maccioni, Biancu, Pia, Atzei. Allenatore Boi.
Arbitro:
Mulas di Oristano.
Reti: 33’ pt, 15’ st Mastropietro, 24’ st Mandis, 37’ st Vieira.
Note:
45’ st espulso Vieira.
Il Vecchio Borgo Sant’Elia conquista una meritata vittoria contro il Freccia Parte Montis, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Al 33’ del primo tempo, Mastropietro apre le marcature con un perfetto colpo di testa che sorprende la difesa ospite. Nella ripresa, al 15’, è ancora lui a colpire, firmando il 2-0 dopo una bella azione corale. Al 24’ il Freccia Parte Montis accorcia le distanze con un rigore di Mandis, concesso per un fallo netto in area.
Ma al 37’ Vieira mette il sigillo finale, staccando di testa su calcio d’angolo per il definitivo 3-1.
RIPRODUZIONE RISERVATA