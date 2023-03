Decimoputzu 0

V. Borgo Sant’Elia 1

Decimoputzu : S. Ena, Mattana, Melis, Podda, Sabiu, Todde, A. Marongiu, Sonko (79’ A. Ena), Ledda, C. Mocci, O. Mocci. Allenatore Mennella .

Vecchio Borgo S. Elia : Contu, Nessi, Cara, Cisse, M. Murgia (71’ Bartoli), Cincotti (29’ Feboli), Piras, G. Murgia (63’ Ibba), Serreli, Pisano (93’ S. Murgia), Aksoy (88’ Pilia). Allenatore Murgia.

Arbitro : Dascola di Cagliari .

Rete : 89’ Pisano .

Il finale di gara è beffardo per il Decimoputzu. Nel big match di giornata, la squadra di Mennella cede solo all’ultimo giro di lancette contro un cinico Vecchio Borgo Sant’Elia, che fa saltare il banco proprio quando il pareggio a reti bianche sembrava acquisito per due squadre che in campo si sono equivalse. E invece la spuntano gli ospiti, che all’ultimo respiro con Pisano confezionano il colpaccio e staccano (di tre punti) in classifica proprio i biancoblù, sconfitti per la seconda volta nel doppio confronto contro i cagliaritani.

La squadra di Mennella è attesa al pronto riscatto nella trasferta di domenica a Barumini. Quella del capoluogo invece affronterà, tra le mura amiche, la Don Bosco Fortitudo con la speranza di avvicinare la vetta, che dista ben nove punti e sembra saldamente nelle mani della Gialeto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata