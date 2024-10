Il Vecchio Borgo rifila tre sberle all’asseminese 

Asseminese 1

V. Borgo Sant’Elia 3

Asseminese : Medda, Zanda, Lai (46’ Leandri), Loi (65’ E. Mattana), S. Mattana, Cannella, Pisano (89’ Ibba), Sanna, Floris (65’ Dessì), M. Mattana, Scalas. Allenatore Garau.

Vecchio Borgo S. Elia : Palla, Porceddu (67’ Lai), Limbardi (67’ Omerovic), M. Murgia, Cincotti, Siddi, G. Murgia, Perra (89’ Mamia), Ataldi, Farci, Caddeu. Allenatore Murgia.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : 10’ (r) Ataldi, 21’ Perra, 49’ Scalas, 92’ Siddi.

Al Santa Lucia blitz del Vecchio Borgo Sant’Elia contro l’Asseminese. Il primo squillo è dei padroni di casa: all’8’ Sanna crossa al centro per Loi, che manda alto. Al 10’ l’arbitro fischia un fallo di mano in area e assegna un penalty agli ospiti, trasformato da Ataldi, che spiazza Medda. La squadra di Garau reagisce e al 20’ ci prova Floris in rovesciata, senza inquadrare la porta. Dopo un minuto arriva il raddoppio ospite: la palla colpisce la traversa e sulla respinta Perra deposita in rete. L’Asseminese reagisce, ma al 45’ il colpo di testa di Lai termina al lato.

In avvio di ripresa accorciano i padroni di casa: Scalas si invola e trafigge Palla di destro. L’Asseminese continua a spingere: al 68’ una girata di Scalas dal limite viene bloccata dal portiere. Al 70’ Dessì si invola verso la porta, ma calcia centrale. Nel finale arriva il tris di Siddi in contropiede.

