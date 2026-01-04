il Vecchio Borgo rallenta 

vecchio B. s. Elia 0

Calcio Pirri 0

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3): Santilli, Fofana, Pinna, Sylla (43’ st G. Murgia), Vieira, Cara, Ghiani, Ataldi, Mastropietro, Limbardi (17’ st Siddi), Loi (25’ st Lai). In panchina Porceddu, Picciau, Scano, Piga, Cincotti, Melis. Allenatore Murgia.

Calcio Pirri (4-3-3): Sanna, Atzori (45’ st Bellanza), F. Loi, Civile (21’ st Saddi), Usai, Palmas, Lobina, Corda, Porru (28’ st Sanna), O. Loi (35’ st Pilo), Ojeda (28’ st Orrù). In panchina Serra, Pedditzi, Banchero, Mattana. Allenatore Meloni.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Sinnai. Tra Vecchio Borgo Sant’Elia e Calcio Pirri si chiude a reti bianche un derby cagliaritano intenso, combattuto e giocato con grande personalità da entrambe le squadre. Un pareggio che non annoia e che racconta di novanta minuti vissuti con ritmo, agonismo e diverse occasioni da gol. I padroni di casa rallentano, dopo il ko della gara precedente, ma restano in quota playoff.

Fin dalle prime battute le squadre si affrontano a viso aperto, senza timori reverenziali. Il primo tempo vede un Vecchio Borgo leggermente più propositivo, capace di costruire le occasioni più pericolose soprattutto grazie a Mastropietro e Ghiani, veri punti di riferimento della manovra offensiva. I padroni di casa spingono con continuità cercando il varco giusto, ma il Pirri si difende con ordine dimostrando compattezza e buona organizzazione tattica.Gli ospiti non rinunciano a dire la loro e, pur concedendo qualcosa, riescono a restare in partita, mantenendo equilibrio e cercando di colpire in ripartenza. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa le formazioni si affrontano soprattutto a centrocampo, con duelli intensi e grande attenzione difensiva, ma senza rinunciare a cercare la via del gol. Con il passare dei minuti cresce la tensione e nel finale arrivano le occasioni più clamorose: prima Ataldi per il Vecchio Borgo va a un passo dal vantaggio, poi Pilo risponde per il Pirri. In entrambe le circostanze, però, i portieri si rendono protagonisti di interventi decisivi e provvidenziali salvando il risultato e mantenendo le proprie porte inviolate.

Il triplice fischio sancisce lo 0-0. Un punto a testa che premia solidità, carattere e spirito di squadra.

