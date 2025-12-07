Il Vecchio Borgo non si ferma e si aggiudica il derby col Cus 

CUS CAGLIARI 0

VECCHIO BORGO 1

Cus Cagliari (4-3-3): Pillitu, Pruner, Porcedda (15’ st Siddu), Simoni, V. Salaris (30’ st Puddu), Biondi, Perra (1’ st Camba), Baldussi, Tumatis (17’ st Flores), Onnis (39’ st Ferru), Carboni. In panchina Renna, Loddo, Mudu, A. Salaris. Allenatore Lantieri.

Vecchio Borgo (4-3-3): Santilli, Fofana, Pinna, Ghiani, Cara, Vieira, Ferrer (37’ st Sylla), S. Murgia, Lai (29’ st Melis), Mastropietro (18’ st Martinez), Ataldi. In panchina Porceddu, Caddeu, Picciau, Limbardi, Siddi, Scano. Allenatore M. Murgia.

Arbitro: Cuneo di Carbonia.

Reti: nel primo tempo 10’ Lai.

Note: ammoniti Cara, Ferrer, Martinez, S. Murgia, Baldussi, V. Salaris.

Al Polese, il Vecchio Borgo ottiene il terzo successo consecutivo superando di misura il Cus Cagliari.

La partita

Dopo appena 10’ l’episodio decisivo: brutto errore in impostazione dentro l’area da parte degli universitari, che regalano palla a Lai che porta in vantaggio i suoi.

I padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del pari e sono pericolosissimi prima con Tumatis e poi con Baldussi, in entrambi i casi il Vecchio Borgo si salva. Alla mezz’ora si rivedono in avanti gli ospiti, con una conclusione di Ghiani parata senza difficoltà da Pillitu. Al 40’ sono invece gli uomini di Lantieri a rendersi pericolosi con un tiro dalla distanza di Carboni a lato.

Poche emozioni nella ripresa: la squadra ospite ha gestito il vantaggio, sfiorando il raddoppio in due occasioni prima con Lai e poi con un colpo di testa di Stefano Murgia.

