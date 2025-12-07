VaiOnline
al polese.
08 dicembre 2025 alle 00:45

Il Vecchio Borgo non si ferma e si aggiudica il derby col Cus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

CUS CAGLIARI 0

VECCHIO BORGO 1

Cus Cagliari (4-3-3): Pillitu, Pruner, Porcedda (15’ st Siddu), Simoni, V. Salaris (30’ st Puddu), Biondi, Perra (1’ st Camba), Baldussi, Tumatis (17’ st Flores), Onnis (39’ st Ferru), Carboni. In panchina Renna, Loddo, Mudu, A. Salaris. Allenatore Lantieri.

Vecchio Borgo (4-3-3): Santilli, Fofana, Pinna, Ghiani, Cara, Vieira, Ferrer (37’ st Sylla), S. Murgia, Lai (29’ st Melis), Mastropietro (18’ st Martinez), Ataldi. In panchina Porceddu, Caddeu, Picciau, Limbardi, Siddi, Scano. Allenatore M. Murgia.

Arbitro: Cuneo di Carbonia.

Reti: nel primo tempo 10’ Lai.

Note: ammoniti Cara, Ferrer, Martinez, S. Murgia, Baldussi, V. Salaris.

Al Polese, il Vecchio Borgo ottiene il terzo successo consecutivo superando di misura il Cus Cagliari.

La partita

Dopo appena 10’ l’episodio decisivo: brutto errore in impostazione dentro l’area da parte degli universitari, che regalano palla a Lai che porta in vantaggio i suoi.

I padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del pari e sono pericolosissimi prima con Tumatis e poi con Baldussi, in entrambi i casi il Vecchio Borgo si salva. Alla mezz’ora si rivedono in avanti gli ospiti, con una conclusione di Ghiani parata senza difficoltà da Pillitu. Al 40’ sono invece gli uomini di Lantieri a rendersi pericolosi con un tiro dalla distanza di Carboni a lato.

Poche emozioni nella ripresa: la squadra ospite ha gestito il vantaggio, sfiorando il raddoppio in due occasioni prima con Lai e poi con un colpo di testa di Stefano Murgia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 