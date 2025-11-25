Il Vecchio Borgo, il fuori quota e l’ottavo posto 

Il Vecchio Borgo Sant’Elia si gode il suo giovane protagonista. A Ovodda è stato Stefano Murgia, attaccante classe 2006 e fuori quota titolare della squadra del quartiere cagliaritano nonché figlio dell’allenatore Vladimiro, a decidere il match con un gol che ha portato a quota 16 in classifica la sua squadra consolidandone l’ottava posizione in classifica. Un successo pesante in vista della prossima sfida casalinga contro il Tonara in un campionato che il gruppo sta affrontando con sacrificio da neopromossa.

Per Stefano «è sempre bello segnare con questa maglia, che rappresenta il quartiere dove sono nato», spiega: domenica scorsa «è stata un’emozione grandissima, soprattutto in una partita così difficile da sbloccare. Devo ringraziare tutta la squadra: scendiamo sempre in campo con grinta e se io o un altro compagno segniamo è grazie al lavoro che facciamo insieme». Lucido e determinato, Murgia sembra più maturo dei suoi 18 anni: «La carica c’è sempre, sia quando segno sia quando non arriva il gol. Ho sempre voglia di lavorare. Ora continueremo a prepararci bene, come dall’inizio del campionato. Il nostro obiettivo è la salvezza, poi vedremo cosa riusciremo a conquistare. Il morale è sempre alto».

La rete da tre punti segnata a Ovodda racconta non solo del talento del giovane attaccante, ma sottolinea anche l’ambizione di un Vecchio Borgo che vuole continuare a crescere e stupire.

