VaiOnline
Promozione.
26 novembre 2025 alle 00:18

Il Vecchio Borgo, il fuori quota e l’ottavo posto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Vecchio Borgo Sant’Elia si gode il suo giovane protagonista. A Ovodda è stato Stefano Murgia, attaccante classe 2006 e fuori quota titolare della squadra del quartiere cagliaritano nonché figlio dell’allenatore Vladimiro, a decidere il match con un gol che ha portato a quota 16 in classifica la sua squadra consolidandone l’ottava posizione in classifica. Un successo pesante in vista della prossima sfida casalinga contro il Tonara in un campionato che il gruppo sta affrontando con sacrificio da neopromossa.

Per Stefano «è sempre bello segnare con questa maglia, che rappresenta il quartiere dove sono nato», spiega: domenica scorsa «è stata un’emozione grandissima, soprattutto in una partita così difficile da sbloccare. Devo ringraziare tutta la squadra: scendiamo sempre in campo con grinta e se io o un altro compagno segniamo è grazie al lavoro che facciamo insieme». Lucido e determinato, Murgia sembra più maturo dei suoi 18 anni: «La carica c’è sempre, sia quando segno sia quando non arriva il gol. Ho sempre voglia di lavorare. Ora continueremo a prepararci bene, come dall’inizio del campionato. Il nostro obiettivo è la salvezza, poi vedremo cosa riusciremo a conquistare. Il morale è sempre alto».

La rete da tre punti segnata a Ovodda racconta non solo del talento del giovane attaccante, ma sottolinea anche l’ambizione di un Vecchio Borgo che vuole continuare a crescere e stupire.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 