Il Vecchio Borgo frena la corsa dell’Arborea 

Vecchio B. Sant’Elia 1

Arborea 1

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana, Pinna, Sylla, Vieira, Cara, Ferrer, Limbardi (1’ st Ghiani), Murgia, Mastropietro, Ataldi (35’ st Lai). In panchina Fantola, Melis, Caddeu, Piga, Siddi, Scano, Putzu. Allenatore Murgia.

Arborea (4-3-3) : Cotza, Angioni (1’ st Demuru), M. Atzeni, P. Atzeni (34’ st Wolhein) Cammarotta, Capraro (17’ st Pibiri), Casu (35’ st Orro) Cicu, Corona, Demuru, Dessì. In panchina: Perilli, Sabatel, Serbi, Sperandio, Stevanato, Szafran. Allenatore Battolu.

Reti : pt 4’ Ataldi, 17’ M. Atzeni.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Sinnai. Il Vecchio Borgo colpisce in partenza, l’Arborea replica poco dopo: la sfida di Sinnai finisce pari.

Partenza a razzo dei “padroni di casa”, Murgia vede il corridoio giusto e serve un filtrante per Ataldi che davanti al portiere firma l’1-0. L’Arborea però dimostra carattere e al 17’ pareggia: un’azione confusa in area, una palla rimasta lì per un istante di troppo e Marco Atzeni è il più rapido a intervenire e insaccare. La gara resta vibrante nella ripresa. Le squadre provano a costruire e a cercare varchi senza trovare conclusioni. Al triplice fischio il punteggio resta quello del primo tempo: un 1-1 che rispecchia fedelmente l’andamento di una sfida intensa, ben giocata e senza padroni.

