il vecchio borgo continua a stupire 

vecchio B. s. Elia 2

Tharros 1

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana, Pinna, Sanchez, Cara, Ferrer, G. Murgia, S. Murgia, Mastropietro (39’ st Loi), Ataldi (21’ st Ghiani), Oli Oro. In panchina Porceddu, Melis, Limbardi, V. Loi, D. Loi, Siddi, Cinotti. Allenatore Murgia.

Tharros (4-4-2) : Grotta, F. Orru, Dessì, Orlando, Lonis (15’ st Pitzalis), Gianoli, Piras (19’ st Mameli), Pisu (8’ st Enna), N. Orru (34’ st Cabitza), Sanna, Calaresu. In panchina Spiga, Vacca, Serrenti, palmas, Piras. Allenatore Frongia.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : secondo tempo 27’ Mastropietro, 22’ Ghiani, 49’ Calaresu.

Sinnai. Il Vecchio Borgo batte anche la Tharros e continua la corsa in zona playoff. I cagliaritani nei primi 45’ mostrano maggiore aggressività e ritmo mettendo in difficoltà una Tharros spesso sulla difensiva. Il gol arriva al 27’: Mastropietro si inserisce su un filtrante preciso e batte il portiere. I padroni di casa continuano a spingere e, prima dell’intervallo, sfiorano il raddoppio con Ataldi che colpisce la traversa dall’area. Nella ripresa il Vecchio Borgo controlla il gioco e al 67’ raddoppia: Oli Oro serve il neo entrato Ghiani che incrocia il tiro e fa 2-0. Al 94’ Cararesu accorcia per la Tharros.

RIPRODUZIONE RISERVATA