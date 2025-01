Il vaudeville domani sera alle Saline  

Domani, alle 21, al Teatro delle Saline - piazza Billy Sechi - di Cagliari va in scena lo spettacolo “Il gatto in tasca”, produzione della Scuola d’arte drammatica. Con la regia di Marta Proietti Orzella.“Il gatto in tasca” è un altro grande classico firmato da Georges Feydeau. La produzione della Scuola d’arte drammatica di Cagliari, con la regia Marta Proietti Orzella, presenta una commedia esilarante che ci trasporta nella Parigi dell'Ottocento. La trama è avvincente. Un ricco borghese, per far debuttare la figlia come compositrice all'Opera, escogita un piano astuto. Ma una serie di equivoci e malintesi lo porteranno a situazioni sempre più comiche e paradossali. Il ritmo frenetico e i dialoghi brillanti ci faranno ridere a crepapelle. In scena un nutrito cast di attori composto da Erika Carta, Enrico Catani, Alessio Giardinelli, Lorenzo Giorgi, Francesco Greco, Amandine Gros, Matteo Mirabelli, Francesca Sanna, Viviana Serra.

