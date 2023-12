Il Var ancora indigesto ai rossoblù 

Var, ancora tu... E a Roma anche Claudio Ranieri ha sbottato, pur senza abbandonare il consueto fair play. Al tecnico del Cagliari non è andato giù il cartellino rosso sventolato a Makoumbou dall'arbitro Federico Dionisi, un rosso su segnalazione del Var, dopo che lo stesso Dionisi, vicinissimo all'azione, aveva estratto un cartellino giallo al centrocampista del Cagliari per un tocco sulla schiena del laziale Guendouzi lanciato a rete. «Bisogna che ci sia un protocollo chiaro», ha tuonato Ranieri nel dopo partita. «Chi dice che Dossena non potesse arrivare a contrastare il tiro? Il Var deve aiutare l'arbitro, non deve aiutarlo a sbagliare».

L'episodio

Minuto 25, col Cagliari già sotto di una rete. Guendouzi trova un varco, Makoumbou lo segue, poggia una mano sulla schiena e il francese vola giù all'altezza dei venti metri. L'arbitro prima tira fuori il cartellino giallo, poi, su chiamata del Var, mostra il rosso a Makoumbou. Cosa dice il regolamento? «Un calciatore deve essere espulso se (…) nega la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario il cui movimento complessivo è verso la porta di chi commette un’infrazione punibile con un calcio di punizione (a meno che non si verifichi quanto sotto riportato)». Dubbi sulla decisione e anche sul legittimo intervento del Var, che, sempre da regolamento, «può assistere l'arbitro soltanto in caso di “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” in relazione a», tra gli altri, «espulsione diretta». E la bocciatura arriva via social dall'ex arbitro internazionale Gianpaolo Calvarese: «Sembra più una pizzicata di maglia che altro. Sull'intervento Var non ho dubbi: non sarà mai una chiara ed evidente azione da gol. Dei quattro parametri per la punibilità del Dogso (ossia l'evidente occasione da gol) solo due sembrano chiari e inequivocabili: direzione dell’azione e distanza dalla porta. Per gli altri due (numero di difensori in grado di intervenire e soprattutto il possesso del pallone), non si ha la stessa certezza e quindi non si può parlare di chiaro ed evidente errore che obbliga il Var a intervenire».

I precedenti

In Cagliari-Milan un contrasto dubbio di Tomori su Luvumbo, in Atalanta-Cagliari un intervento di de Roon sempre sull'angolano, sempre in momenti chiave della partita. In entrambi i casi, i rigori erano sembrati netti, ma né La Penna né Feliciani, con i rispettivi Var, erano intervenuti a favore dell'angolano. Ben più gravi gli episodi di Salerno, con un contrasto dubbio dentro l'area campana su Prati, senza intervento arbitrale, e il rigore dato per un tocco con la mano di Viola scovato dal Var. La protesta del Cagliari fu affidata al ds Bonato: «Nell'incontro organizzato con allenatori e dirigenti era stato detto che determinati episodi non sarebbero stati puniti con un rigore. Questo è proprio quel tipo di episodio e ci ha penalizzato». Var che aveva tolto un rigore concesso da Pairetto nella gara col Frosinone. Infine Roma e quel rosso che ancora brucia.

