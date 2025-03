Il vantaggio del terzo posto 

Sassari. La matematica dice che il primo posto per la Torres è ancora possibile, il realismo ribatte che gli 8 punti di ritardo dalla Virtus Entella sono un divario incolmabile nelle restanti nove giornate salvo un crollo inaspettato della squadra sinora più costante del girone B. Il secondo posto è meno lontano, la Ternana ora è a +4 ma col vantaggio negli scontri diretti (vittoria domenica in Umbria e pareggio all’andata a Sassari). Vivere le restanti partite con la pressione della vittoria a tutti i costi potrebbe essere controproducente. In fin dei conti anche questa stagione è brillante, ma soprattutto non è finita e mette in palio un’altra promozione in Serie B grazie ai playoff.

Il podio

Dunque meglio concentrarsi sul finale di stagione per arrivare al top della condizione fisica, psicologica e tattica agli spareggi. L’esperienza della stagione passata ha detto che non è poi un grande vantaggio avere la pole position (il secondo posto), perché poi si sta fermi quasi un mese e si perde il ritmo partita. La Carrarese l’anno scorso è arrivata terza e ha ottenuto la promozione in Serie B grazie proprio grazie ai playoff, vinti nel 2022/23 dal Lecco, altra formazione che aveva chiuso al terzo posto (nel girone A). E anche nella stagione 2021/22 l’ultima sfida, valida per l’accesso alla categoria cadetta, l’ha vinta una terza classificata, il Palermo, che militava nel girone C.

Dove migliorare

Negli ultimi due mesi si deve puntare a far crescere sia i singoli, soprattutto i più giovani come Fabriani, Brentan e Carboni, sia la squadra. Non sarebbe male anche pensare a qualche variazione tattica, perché al di là della composizione del terzetto davanti (tre punte, uno o due trequartisti) la Torres non ha mai modificato significativamente il modulo. Al limite in alcune gare ha dato prevalenza al gioco palla a terra e in altre ai cross dalle corsie laterali. La difesa è sempre rimasta a tre, così pure i due esterni a tutta fascia. Altro aspetto da migliorare è la pericolosità nel tiro da fuori. I rossoblù concludono molto poco dalla distanza che va dai 20 ai 30 metri e le reti sono rarissime. Guiebre, Mastinu e Fischnaller sono gli unici che hanno proposto qualcosa, sempre episodicamente.

Per la parte difensiva le reti incassate con la Ternana hanno riproposto il problema degli accoppiamenti, non solo sui calci piazzati.

RIPRODUZIONE RISERVATA