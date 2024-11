Il vangelo secondo Faber e Pasolini 

Uscito da neanche due settimane per la prestigiosa casa editrice Arcana (specializzata in libro che raccontano la musica), il nuovo libro di Alfredo Franchini “Dio è gratis. Il prossimo costa. Il Vangelo di De André e Pasolini” verrà presentato ai lettori in prima nazionale con un evento in programma sabato prossimo, 16 novembre, a Cagliari al Thotel di via dei Giudicati, con inizio alle 17.30 nell’ambito della sezione letteratura delle iniziative di Isolarte per ricordare la figura dell’indimenticabile Amedeo Nazzari, star di ieri e di oggi del cinema italiano.

La serata

Una serata imperdibile che vedrà l’autore sul palco assieme a Cristiano De André, sardo adottivo e in piena attività per le prove del grande tour “De André canta De André” che partirà da marzo in dodici città italiane e chiusura nella sua Genova il 15 aprile in un mega concerto al Teatro Carlo Felice. L’incontro, che dà il via alle presentazioni in tutta Italia del libro di Franchini, sarà moderato da un nome di primo piano del giornalismo italiano, Franco Siddi, un curriculum sterminato, già consigliere di amministrazione della Rai e oggi vice presidente del Gruppo L’Unione Sarda, presidente di Confindustria radio televisioni e di TV2000 l’emittente della Conferenza episcopale italiana. Una novità editoriale molto attesa dopo i successi del giornalista scrittore cagliaritano da sempre legato alla famiglia De André: nel 2014 “Uomini e donne di Fabrizio De André” fu preso a modello da molta critica nazionale specializzata per conoscere meglio il genio e la vita di Faber, cinque anni dopo un omaggio allo straordinario talento del figlio Cristiano “Questi i sogni che non fanno svegliare. Storia di un impiegato, l’opera rock di Cristiano De André”. Ci è voluto un altro lustro prima di poter leggere il nuovo saggio di Franchini ma a detta dei primi lettori illustri l’attesa non è stata vana.

Due giganti

Pasolini e De André erano ladri che rubavano le vite degli altri per metterle nelle loro opere, dove c’è il buio, la luce, il mistero dell'esistenza, la morte. Due atei a modo loro che hanno sentito il bisogno di raccontare Cristo come uomo in una visione del mondo di tipo epico-religioso. Il saggio “Dio è gratis, il prossimo costa” ripercorre in parallelo vita e pensiero dei due grandi poeti del Novecento e, attraverso le loro parole, cerca di rispondere alla domanda su chi è Cristo al giorno d'oggi. Alfredo Franchini mette a confronto il pensiero anticonformista dei due poeti corsari, di diversa formazione (Fabrizio De André anarchico, Pier Paolo Pasolini marxista), ma con l’identico agire culturale.

