Il valzer dei manager: per la nuova Giunta 23 nomine decisive 

Ventitré direttori generali da cambiare, spostare o trovare. Un valzer dei manager che non può avere un andamento lento, viste le troppe emergenze fuori dal Palazzo. Lo sanno bene Pd, M5S e alleati, impegnati da giorni a trovare i nomi giusti per guidare gli uffici chiave della Regione. Comanda tutto la legge 31/98.

L’iter

Spetta al segretario generale Saverio Lo Russo, "strappato” a Palazzo Chigi, pubblicare la manifestazione di interesse che darà il via alle autocandidature. Per ora il bando non c’è. Sulla carta le nomine vanno chiuse entro il 10 luglio, cioè novanta giorni dopo l’insediamento della Giunta. Ma il Campo largo deve fare molto più in fretta, se vuole raggiungere qualche risultato di governo prima dell’estate.

La priorità

La seconda casella amministrativa più importante è la direzione generale della presidenza: a Todde piacerebbe Eugenio Annicchiarico, attuale Dg al Lavoro, dove però viene considerato quasi indispensabile. Ragion per cui la governatrice eviterà di depotenziare le politiche per l’occupazione, guidate peraltro da un’altra M5S, Desiré Manca. In alternativa, Todde potrebbe portare in viale Trento la attuale Dg della Programmazione, Marcella Marchioni, tra un anno in pensione. Sempre che non si opponga l’assessore di riferimento, il dem Giuseppe Meloni, il quale deve decidere se iniziare direttamente un nuovo corso quinquennale con uno stesso dirigente oppure sfruttare l’esperienza di Marchioni per quanto possibile. Un sostituto ci sarebbe: Luigi Carusillo, Dg al Personale ma arrivato proprio dai Servizi Finanziari, dove è stato un uomo di fiducia di Marchioni.

Ipotesi concrete

Sembra non avere dubbi Franco Cuccureddu, nuovo titolare del Turismo: l’esponente di Orizzonte Comune ha intenzione di nominare Francesca Murru, Dg “parcheggiata” dal centrodestra. Per la sanità, il buco nero della Sardegna, potrebbe essere riconfermata Francesca Piras, le cui quotazioni sono in rialzo dopo un confronto con l’assessore Armando Bartolazzi. Nel blocco dei sicuri (o quasi) viene dato pure Giovanni Deiana, alla guida delle Politiche sociali, l’altra metà della Sanità. Anche Luca Galassi, a capo del Crp, non sembra messo male, a meno che non venga “ripescato” un altro Dg molto gradito al centrosinistra, Gianluca Cadeddu. A quel punto Galassi potrebbe andare all’Eni Cbc. Per la Pubblica istruzione e i Beni culturali si fanno i nomi di Elisabetta Schirru e Paola Zinzula.

Posti “caldi”

Antonella Giglio, altra Dg di lungo corso, viene data in viaggio verso i Trasporti: va rifatto il bando della Continuità territoriale, serve un manager di peso. Cinzia Lilliu, che due volte su due ha vinto in tribunale contro Solinas dopo essere stata rimossa, potrebbe tornare alla Centrale di committenza. Oppure al Lavoro, dove si è fatta le ossa, ciò che farebbe gioco ad Annicchiarico. Per il Corpo forestale, Gianluca Cocco è considerato uno dei papabili, sempre che non prenda il posto di Delfina Spiga all’Ambiente. Alla Protezione civile potrebbe invece tornare Giorgio Cicalò, oggi alla Pubblica istruzione.

Altre staffette

Per gli Enti locali un papabile è Riccardo Porcu, attuale Dg alla Centrale di committenza, posto che il manager potrebbe comunque mantenere. Antonio Sanna, in carica al Distretto idrografico, è invece nel puzzle delle nomine per un ritorno all’Urbanistica. Gradimento in rialzo pure per Piero Teodosio Dau che potrebbe restare ai Lavori pubblici. Non è improbabile che Alessandro Naitana riprenda il comando all’Industria. A Gian Franco Satta, titolare dell’Agricoltura, non dispiace l’attuale Dg, Maria Giuseppina Cireddu, che potrebbe anche andare al Personale o all’Innovazione-Affari generali, al pari di Sabina Bullitta. Per l’Agricoltura è una papabile pure Elisabetta Neroni, segretaria generale uscente, a meno che Massimo Zedda non vinca le Comunali a Cagliari e la riprenda a Palazzo Bacaredda come direttore generale. All’Ufficio legale, sino al 2025 è intoccabile Mattia Pani.

I Gabinetti

Proprio l’assessore Satta si è portato avanti con l’Ufficio interno: Francesco Piroddi è il segretario particolare, Efisio Arbau, alleato dei Progressisti alle Regionali di febbraio, sta firmando come consulente. Davide Sechi è capo di gabinetto sicuro al Lavoro. Definitivi anche tre consulenti di Todde: Silvano Tagliagambe, Stefano Ferreli e Andrea Balduzzi. Stesso ruolo agli Enti locali per Emiliano Deiana, presidente uscente di Anci. Antonio Piu, titolare dei Lavori pubblici, ha ingaggiato Giuseppina Gioi, funzionaria regionale, e Pierluigi Salis. All’Ambiente, l’assessora Rosanna Laconi ha chiuso la propria terna: Cesare Moriconi capo di gabinetto, Fabrizio Marcello segretario particolare e Alberto Plaisant consulente. Nel Campo largo un ruolo (da definire) lo avrà anche lo scrittore Matteo Porru.

