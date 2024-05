Il valore simbolico,  la storia e le tipologie del coltello sardo 

« Prese dunque il coltello affilato che serviva a squartare gli agnelli, e intagliò e fece schizzare a pezzi la prima ruvida e grigia corteccia dell’albero che aveva sentito la canzone d’amore di Francesca: sotto apparve il sughero, sanguinante come una carne scorticata. Egli ne tolse un quadratino, e sul tronco ripose la corteccia staccata, come a coprire una ferita che gli faceva male agli occhi ». Luca, personaggio del romanzo “Il vecchio e i fanciulli” di Grazia Deledda da cui è tratto il brano, probabilmente non aveva a disposizione una lametta della Gallura, specifica per il taglio e la lavorazione del sughero, e non è detto che ne conoscesse l’esistenza.

Tipologie

Il primo pregio del libro “Resorzas. Lame di Sardegna”, scritto da Giulio Concu e ripubblicato da Imago edizioni in una versione aggiornata rispetto a quella del 2009, è proprio questo: far conoscere non solo la storia del coltello sardo ma anche le differenti tipologie con la nomenclatura corretta, gli utilizzi e, non ultimo, il valore simbolico di un oggetto che per la sua eleganza ha conquistato tanti collezionisti nel mondo.

Il saggio, impreziosito dalle composizioni fotografiche di Luca Podda, indaga le origini e gli sviluppi delle diverse varietà, da sa resolza di Pattada a s’arresoja di Guspini, senza dimenticare i coltelli di Gonnosfanadiga, di Arbus, della Gallura, di Dorgali, dell’Ogliastra, le forme più moderne come l’automatica Logudoro, i coltelli damascati e arricchiti da incisioni e i custom , coltelli personalizzati in base al gusto dell’acquirente.

Le fonti raccontano una produzione diffusa e varia. La prima attestazione di un preciso strumento da taglio in Sardegna si ha nel Seicento, ma è nella seconda metà dell’Ottocento che le notizie si fanno più consistenti: le ricerche di Giulio Concu ci portano così a scoprire, ad esempio, « dell’uso di lunghi pugnali e di larghi coltelli che gli uomini portavano bene in vista nelle occasioni pubbliche infilati nella cintola », che sa daga e sa leppa , spesso confuse fra loro, erano due coltelli molto diversi e che i soldati della Brigata Sassari durante la Prima guerra mondiale pare usassero « il coltello sardo nei combattimenti corpo a corpo ».

Curiosità

La ricchezza dei contenuti si manifesta anche nelle numerose curiosità che Concu porta all’attenzione del lettore. Una riguarda l’ unghiata ossia « l’incisione nella parte alta della lama che serve ad agevolarne l’apertura con l’unghia; se presente, è indice di un esemplare non tipico o di carattere industriale ». Per citarne un’altra, è risaputo che le lame non sono oggetto da regalare; un’eccezione è però rappresentata dal coltello donato dalla futura sposa al fidanzato come « auspicio di virilità ». Il saggio non rivela se ci fosse anche l’usanza opposta, sebbene il personaggio deleddiano citato in apertura ipotizzi di regalare un coltellino a serramanico alla giovane amata considerando questo gesto tanto consueto da risultare banale: « Ma no; erano cose, queste, usuali, da comprarsi ». Non sappiamo se il dono in questione fosse pensato per un uso prettamente domestico, ma Concu rivela che almeno la realizzazione del coltello non è più appannaggio maschile: «D a diversi anni, più che altro in ambito familiare, quest’arte manuale viene tramandata anche alle donne ». Un’apertura « che potrebbe aiutare al progresso del settore » e magari contribuire a diversificare l’offerta, anche per evitare un pericolo paventato dall’autore: « la saturazione del mercato con lame molto simili, a scapito della creatività e delle ottime produzioni ».

