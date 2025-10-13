Il valore della pace discusso dai bambini 

Appuntamento il 17 ottobre con gli alunni dell'istituto comprensivo Randaccio-Tuveri-Don Milani-Colombo, a sostegno dei più piccoli colpiti dalle guerre. Così la città celebrerà la Giornata della Meraviglia 2025. È un’iniziativa nazionale organizzata dall'associazione “Per far sorridere il cielo” con i bambini di oltre cento. L’appuntamento cagliaritano è in programma venerdì, con un'attività di animazione e sensibilizzazione organizzata dalla cooperativa sociale “La Carovana” all’istituto comprensivo “Randaccio-Tuveri-Don Milani-Colombo”, in collaborazione con la dirigente scolastica Giovanna Porru e con l’assessorato alla pubblica Istruzione del Comune. Per l'occasione, da ieri il Bastione è illuminato di amaranto.

Sensibilizzazione

Questa quinta edizione vuole sensibilizzare sulla realtà dei bambini colpiti dalla guerra, con il coinvolgimento dei Comuni e delle associazioni del terzo settore. «Un bimbo cui regali Meraviglia sarà portatore sano di Pace” è lo slogan su cui si basa la Giornata, che si celebra nella seconda domenica di ottobre e nella settimana seguente per permettere il coinvolgimento delle scuole.

I progetti dei bimbi

L'appuntamento cagliaritano prevede una breve introduzione sull'attività dell'associazione Per Far Sorridere il Cielo”Per far sorridere il cielo” e la visione di un video del Claun il Pimpa (nome d'arte scelto dal presidente nazionale Marco Rodari) per la Giornata, la produzione individuale del disegno della Meraviglia da parte degli alunni, la costruzione di un cartellone collettivo e la conclusione con la Canzone della Meraviglia. Tutto il materiale elaborato verrà inviato al progetto dell’associazione, che raccoglierà i progetti di tutte le piazze partecipanti.

