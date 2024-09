Il vaiolo delle scimmie 

Nelle ultime settimane è scattato nel mondo anche l’allarme dell’Oms. Mpox, altrimenti noto come vaiolo delle scimmie, si è presentato in Sardegna in una decina di casi dall’inizio dell’epidemia (2022). Solo raramente si sviluppano sintomi tali da richiedere l’ospedalizzazione ma il contagio si sta diffondendo in tutto il mondo. L’ospite di “Unione Salute” (il settimanale de L’Unione Sarda su Videolina - oggi poco dopo le 15 – condotto da Lorenzo Paolini, direttore editoriale) è Goffredo Angioni, direttore della Struttura complessa di Malattie infettive e tropicali della Asl di Cagliari. Si parlerà anche del vaccino e di come fare a proteggersi dall’infezione che si trasmette anzitutto per contatto, soprattutto sessuale.