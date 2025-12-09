«Il vaccino era e resta fondamentale» 

«La varicella è una malattia esantematica dovuta a virus della famiglia dei virus herpetici. Il virus della varicella zoster dopo una prima infezione va in latenza nei neuroni dei gangli sensitivi. A seguito di stimoli vari, per esempio riduzioni di difese come avviene per gli anziani con comorbidità, si può riattivare l’infezione in forma di Herpes zoster, ovvero di esantema limitato a parti circoscritte della cute», spiega Aldo Manzin, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Cagliari e responsabile del Laboratorio di Microbiologia applicata dell’AOU cagliaritana: «La varicella si trasmette per via aerogena e compie un circuito nell’organismo, con complicanze anche come l’epatite, o che possono riguardare il cervello, i polmoni e poi lo zoster negli anziani. È utile una vaccinazione primaria, sia quella obbligatoria dal 2017, con vaccino vivo attenuato, mentre c’è a disposizione un vaccino ricombinante per prevenire lo zoster in chi ha un’età sopra i 50, 60 anni, e negli immunodepressi».

«In generale», mette in evidenza il professore, «per un caso di varicella in una scuola, si chiude l'istituto, ma è abbastanza inutile, il contagio si sviluppa prima che si manifesti l’esantema, già ventiquattro-quarantotto ore prima. Perciò, se un bambino che sta incubando la varicella entra in contatto con altri bambini, giocando e rilasciando saliva, può già aver trasmesso il virus».

«La varicella nei bambini», aggiunge Manzin, «procede verso un decorso spontaneo di alcune settimane con febbre e malessere generale, oltre l’esantema. Soprattutto in adulti e anziani può essere impegnativa da un punto di vista clinico, si può incorrere nella polmonite, nell’interessamento del sistema nervoso centrale, nell’epatite: in questi casi potrebbe essere necessario assumere farmaci antivirali. Possono essere forme pericolose, per questo meglio prevenirle con la vaccinazione».

«Se negli ultimi anni si parla meno di varicella e di vaccini», osserva il medico, «è a causa dello spirito di negazionismo diffuso durante il periodo Covid e non solo. Purtroppo, c’è la disinformazione, un po’ alimentata anche da certi media. È necessario parlarne in modo preciso, senza fare del terrorismo ma senza neppure nascondere la testa sotto la sabbia. Si discute dei vaccini come fossero “bombe atomiche” mentre hanno salvato e continuano a salvare milioni di persone nel mondo. Gli ultimi dati sulla vaccinazione per varicella danno la Sardegna al 91%, il resto d’Italia al 94%».