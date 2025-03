Il Tyrrhenian link chiude le strade 

Non sono bastate proteste e manifestazioni per fermare il Tyrrhenian link, il gigantesco cavo che collegherà Sardegna e Sicilia. Entrano nel vivo i lavori per l’opera di Terna che a Terra Mala, lungo il litorale quartese, avrà il punto di approdo. L’elettrodotto da 1,9 miliardi attraverserà quindi le zone del lago Simbirizzi e di via S’ecca S’arrideli, lungo le Provinciali 15 e 95, per poi occupare, anche con le sue stazioni, le campagne di Selargius.

Il via libera

Per garantire l’esecuzione dei lavori, nei giorni scorsi è stata firmata l’ordinanza che impone una serie di modifiche alla viabilità in entrambe le strade. «Per esigenze costruttive», si legge nel documento firmato dal dirigente del settore della Città Metropolitana, Paolo Mereu, e dal responsabile del procedimento Alberto Ledda, «verranno chiuse al traffico le corsie oggetto di scavo, per un tratto di circa duecento metri. Sarà istituito il senso unico alternato, attraverso un impianto semaforico con movieri e idonea segnaletica stradale, secondo le indicazioni riportate nel piano di cantierizzazione». Nel dettaglio, già dal 27 marzo e fino al 30 giugno, il senso unico alternato sarà in vigore nel viale Lungolago Simbirizzi tra i chilometri 9.400 e 12 (Provinciale 15) e ancora in via S’Ecca S’Arrideli, tra i chilometri 0,800 e 2.

Il post su Facebook

La notizia dell’inizio dei lavori non poteva certo passare inosservata al Comitato Quartu No Tyrrhenian Link che in un post pubblicato su Facebook ha denunciato: «Ecco che oggi i cittadini quartesi, direttamente coinvolti, ci chiamano preoccupati, perché i lavori di Terna stanno iniziando sempre più incisivamente. Addirittura si spendono i soldi per la vigilanza, non si sa mai che a qualcuno venga l’idea di bloccarli». Già da diversi giorni, «i cittadini residenti nel litorale si sono accorti dell’inizio dei lavori, in quanto sono costretti a sentire i rumori delle barche che vanno e vengono, studiando il fondale per la posa. Oggi invece spetta a chi vive la campagna. Chissà che la voce non sia arrivata anche all’interno dell’amministrazione comunale e che finalmente, si sollevi un urlo di dignità e coraggio unanime».

La protesta

La protesta a Terra Mala era cominciata in una giornata caldissima dello scorso luglio, quando i comitati si erano ritrovati per gridare tutto il proprio dissenso. Ancora prima la mobilitazione si era concentrata Selargius, dove ci saranno le stazioni di Terna e dove si era creato un presidio fisso laddove erano stati buttati giù e poi ripiantati gli ulivi, uno spazio recentemente sgomberato. E proprio da Selargius era partito un ricorso al Capo dello Stato e una richiesta di sospensiva dell’autorizzazione data dal ministero dell’Ambiente. L’ultima manifestazione, qualche settimana fa, ha avuto come scenario ancora una volta Quartu con partenza da viale Colombo e arrivo alla Bussola. L’hanno chiamata “Manifestada contra a su colonianismu energeticu”. Hanno partecipato i Comitati arrivati un po’ da tutta l’Isola. Ancora una volta per dire no, a gran voce, alla speculazione energetica.

RIPRODUZIONE RISERVATA