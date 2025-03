Il tycoon insiste: «Prenderemo la Groenlandia» 

Washington. Donald Trump avvisa ancora una volta la Groenlandia. «Sarà nostra al 100%», ha detto durante un’intervista ai microfoni di Nbc News, non escludendo l’uso della forza per la conquista dell’isola più grande del mondo. «Penso ci siano buone possibilità di prenderla senza l’uso della forza militare, ma non l’ho mai esclusa», ha spiegato mostrandosi incurante di fronte alle proteste di Groenlandia e Danimarca.

Il ministro degli esteri danese Lars Lokke si è infatti lamentato dei toni usati dal vicepresidente americano JD Vance durante la sua breve visita in Groenlandia dove ha attaccato direttamente Copenaghen, accusandola di non aver fatto un buon lavoro per gli abitanti dell’isola. «Non apprezziamo il tono con cui sono state espresse le critiche», ha detto Lokke. Stessa linea della fermezza dal neopremier groenlandese Frederil Nielsen: «Dobbiamo dimostrare in modo chiaro, distinto e calmo al presidente americano che la Groenlandia è nostra».

Parole che non hanno alcun effetto sul presidente Usa. E alla domanda su che tipo di messaggio un’eventuale annessione della Groenlandia avrebbe inviato a Putin e al resto del mondo, ha risposto: «Non ci penso e non mi interessa. La Groenlandia è un argomento molto diverso. È pace internazionale, è sicurezza e forza internazionale. Ci sono navi che navigano al largo della Groenlandia provenienti dalla Russia, dalla Cina e da molti altri Paesi. E non permetteremo che accadano cose che possano danneggiare il mondo o gli Stati Uniti».

