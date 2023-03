Tuttavista 4

Porto Cervo 0

Tuttavista : Olianas, A. Mameli, Angioi, Barattelli, Busu, Mastio (36’ Mameli), Lai, Rodriguez (80’ A. Floris), Caggiu, Cadau (41’ Flore), G. Floris. Allenatore Solinas.

Porto Cervo : Asara, Meloni, Scanu, Oluwalogbon, Orecchioni, Deiana, Bonora, Reynozo (67’ Asole), Bataille, Garcia (85’ Amicuzi), Fiacco (60’ Demuro). Allenatore Spano.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 40’ Cadau, 46’ Lai (r), 69’ Flore, 78’ G. Floris.

Pubblico delle grandi occasioni a Galtellì, dove il Tuttavista si impone su un coriaceo e mai domo Porto Cervo. Al 40’ apre le marcature il bomber del girone Giovanni Cadau, che di testa insacca ma è costretto a uscire subito dopo per infortunio. Nella ripresa, pronti via ed è Lai a raddoppiare su rigore. La terza marcatura porta la firma di Flore, subentrato a Cadau, con un destro all’angolino che non lascia scampo all’incolpevole Asara. Al 78’ Giorgio Floris cala il poker in contropiede e mette in ghiaccio la vittoria. Gli ultimi minuti sono solo accademia e a Galtellì si continua a sognare nella promozione. (m. r. m.)

