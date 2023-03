Porto San Paolo 1

Corrasi Oliena 2

Porto San Paolo : Puddu, Fiori, Rassu, Vannozzi, G. Asara, A. Asara, Romano, Scanu, Aloia, Sias, Fideli. Allenatore Langiu.

Corrasi Oliena : Sini, Porcu, Mula, Carpinelli, Demarcus, Malune, Congiu, Luciano, Pintore, Carpinetto, Florenzi. Allenatore Tendas.

Arbitro : D’Istria di Olbia.

Reti : 16’ (r) Fideli, 40’ Carpinetto, 92’ Congiu.

Colpo della Corrasi Oliena, che viola il campo del Porto San Paolo. Primo tempo con molte occasioni da rete. Al 16’ fallo in area di Demarcus su Aloia: è rigore, Fideli trasforma. Al 18’ girata di Pintore, para Puddu. Al 40’ il pareggio della Corrasi: calcio d’angolo, Carpinetto di testa mette la palla nel sacco. Al 45’ l’arbitro annulla un gol ad Aloia, decisione molto contestata dai padroni di casa. Nella ripresa, al 58’, altro gol annullato al Porto San Paolo: questa volta a segnare era stato Scanu. Diverse le occasioni in successione per il Porto San Paolo, col portiere Antonio Sini migliore in campo. La squadra di casa insiste, ma in pieno recupero un tiro da fuori di Congiu va a morire sotto il sette. (a. d.)

