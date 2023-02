Corrasi Oliena 3

Tuttavista 1

Corrasi Oliena : Sini, Porcu, Bardeglinu, Carpinelli, Demarcus, Malune (64’ Sanna), Carpinetto, Luciano, Pintore, Seddone (70’ Spanu), Florenzi. Allenatore Tendas.

Tuttavista : Olianas, A. Mameli, Angioi, Barattelli, Busu, Rodriguez, Caggiu, S. Mameli (85’ Bette), Flore (70’ Marras), Cadau, Floris. Allenatore Solinas.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 15’ Carpinetto, 44’ Caggiu, 73’ Pintore, 80’ Sanna.

La Corrasi batte la capolista Tuttavista e incassa tre punti importanti in chiave salvezza: 3-1 il risultato. Partita piuttosto nervosa. Al 15’ passa in vantaggio la Corrasi grazie a un tiro-cross di Carpinetto: 1-0. Il Tuttavista sente il colpo ma prova a rimettersi in carreggiata. Lo fa già al 44’: calcio di punizione al limite dell’area, Caggiu batte e infila la palla alle spalle del portiere Sini. La partita sembra più equilibrata. Al 60’ Floris al volo manda la sfera vicino all’incrocio dei pali ma Sini riesce a parare. Al 70’ il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Pintore, bravo a risolvere una mischia in area. Passano 5’ e Sanna in contropiede sigla il 3-1. (a. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata