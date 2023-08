Il turista in città a Ferragosto trova musei aperti e bar chiusi 

In città è boom di turisti per il fine settimana e Ferragosto, i musei restano aperti per accogliere i visitatori provenienti dal resto d'Italia e da varie parti d'Europa. Si spostano nel centro storico, dal Man al neonato museo della ceramica, assetati di cultura e con la voglia di scoprire cosa ha da offrire l'Atene sarda.

L'intoppo arriva con i locali del centro storico, per la maggior parte chiusi. Si riscontrano non poche difficoltà nel trovare un posto dove bersi un caffè, pranzare e rinfrescarsi. I pochi bar e punti ristoro aperti fanno il pienone, non riuscendo più a gestire il flusso e gli ordini e, pertanto, alcuni giorni chiudono prima per esaurimento scorte. «Ogni anno c'è sempre il solito problema: sembra impossibile fare rete - dice un commerciante che invece ha deciso di tenere la serranda sollevata-. I locali e i bar dovrebbero accordarsi per le ferie, alternarsi, garantendo sempre servizi che fanno sentire i nostri ospiti accolti. Le ferie sono un diritto di tutti, certo, ma ne va anche dei profitti degli anni o stagioni successive perché il turista che si reca qui ogni estate si ricorderà dei soliti locali che aprono sempre in questo periodo, diventano l'oasi in una città deserto. Negativo per gli altri e positivo per pochi, pochissimi. Al rientro dalle ferie poi scoppiano le lamentele contro chi ha aperto e ha guadagnato.

I musei comunque si riempiono e migliorano costantemente (i numeri degli ingressi parlano da soli), ma la città non sembra, purtroppo, essere pronta».