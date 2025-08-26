Il turismo va, più 20% di presenze   

I dati di luglio e agosto ancora non ci sono, ma la stima per l’estate 2025 è di un aumento del 20 per cento dei turisti in città. Fino a giugno ci sono stati 65.076 pernottamenti e 16.049 ospiti con soggiorni medi, in linea con i dati del sud Sardegna, di quattro giorni. E chi ha scelto Quartu e il suo litorale, stranieri e italiani, sembra avere apprezzato la vacanza non solo per le indiscutibili qualità del mare ma anche per il cibo, la gentilezza e i trasporti.

La mini invasione

In questi giorni a girare nel centro storico ci sono soprattutto italiani. Affollano i negozi di dolci e si affannano alla ricerca di negozi di souvenir.Tea Cupi ha 48 anni e viene da Rimini. «È la seconda volta che scegliamo di trascorrere le vacanze a Quartu e siamo felicissimi. L’anno scorso avevamo preso un appartamento, quest’anno invece siamo in hotel al centro. A noi piace tantissimo: ogni giorno prendiamo i bus per andare al mare e sono puntuali e frequenti, non abbiamo mai avuto problemi e al Poetto abbiamo trovato tutti i servizi». Unica pecca, «i tantissimi negozi chiusi, molti per ferie, tanto che per comprare qualcosa siamo dovuti andare a Cagliari».

Punti di forza e criticità

Nello stesso hotel in piazza Azuni alloggia anche Roberto Ottaviani 49 anni di San Marino, «Anche per me è il secondo anno qui e il quinto in Sardegna. Mi sono innamorato di questo posto che quasi quasi sto pensando di venirci a vivere dopo la pensione». Il bello non sono solo le spiagge, «ma la gente cordiale, le strutture accoglienti e i prezzi bassissimi. Da noi per mangiare due antipasti e due primi ti partono non meno di 70 euro qui ci sono posti dove mangi con 40 euro. E poi questa è una città vivibile, ci si muove bene e anche negli stabilimenti i prezzi sono contenuti».

Da Catania è arrivato Andrea Occhino: «È il primo anno che veniamo in Sardegna e abbiamo scelto Quartu perché volevamo un posto tranquillo. E poi cercando su internet mi aveva colpito il nome Sant’Elena perché la mia compagna si chiama Elena. Abbiamo trovato bella gente, la basilica ci ha affascinato. Peccato non avere trovato musei da visitare». Monica Di Pietro è di Roma. «Quartu la conosco bene perché eravamo già venuti altri anni. L’ho trovata molto migliorata. Mi è dispiaciuto però trovare tanti negozi chiusi e non c’era nemmeno un negozio di souvenir».

Gli albergatori

Fausto Mura direttore dell’hotel Califfo e presidente di Federalberghi Sud Sardegna spiega: «Sta andando abbastanza bene. Sulla costa quartese l’attrattiva principale resta sempre il mare, purtroppo ci sono poche occasioni per le visite in città che sono poco pubblicizzate, ma sicuramente il Comune si sta dotando di un nuovo piano turistico fatto da esperti che ci fa sperare per il meglio per l’anno prossimo». Detto questo, «è rispettata la tendenza che i turisti hanno accorciato le vacanze». Anna Congera del Hotel Centrale in piazza Azuni aggiunge: «La stagione è stata un po’ strana. Soprattutto a livello di ristorazione abbiamo visto più persone della zona che turisti. Ma per fortuna noi abbiamo sempre avuto una buona occupazione delle camere».

