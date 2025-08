Il turismo va a rilento La Sardegna spera nel boom a settembre 

Non male, ma non benissimo. La stagione turistica in Sardegna è partita a rilento, soprattutto perché anticipata da speranze ben più incoraggianti sugli arrivi di quelli effettivamente registrati in questa prima parte d’estate. Gli albergatori però cercano di vedere il bicchiere mezzo pieno: chiudono un luglio in leggero calo rispetto all’anno scorso, si coccolano i vacanzieri stranieri sempre numerosi ad agosto e sperano in risveglio delle presenze a settembre trainate dagli italiani che hanno rinunciato alle ferie nei mesi più caldi e costosi dell’anno.

Bilancio iniziale

Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, analizza una stagione con luci e ombre. «Nonostante i prezzi invariati, abbiamo archiviato un luglio con presenze in leggero calo rispetto al 2024», dice. «A mancare sono stati sostanzialmente gli italiani, di solito presenti in queste settimane, ma quest’anno sostituiti da un maggiore afflusso di stranieri».

In effetti, chi passeggia per i principali centri dell’Isola non può non aver notato il grande afflusso di turisti dall’estero. Le crociere hanno di certo spinto l’arrivo di stranieri a Cagliari, ma anche le decine di voli low cost che possono atterrare a Elmas, Olbia e Alghero hanno distribuito quasi equamente migliaia di vacanzieri arrivati da oltre confine.

Ottimismo

Eppure le attese erano altre. E non solo perché le previsioni primaverili annunciavano un’altra estate da record. Il boom era nell’aria anche perché i collegamenti aerei e marittimi erano abbondanti e il successo dell’Isola sembra rafforzato da un maggiore successo sui mercati internazionali, grazie anche a trasmissioni televisive, fiere di settore e il passaparola sui social network.

«Tutto sommato, stiamo andando incontro a un agosto più che positivo che potrebbe anche sfiorare il tutto esaurito», dice Mura. «Le presenze saranno abbondanti, anche grazie alle ferie forzate che molte aziende osserveranno nei prossimi giorni. Ecco perché le attese sono rivolta a settembre dove, almeno secondo i primi segnali, potrebbe esserci un risveglio della domanda interna per un periodo che offre un innegabile risparmio».

Al risparmio

Sì, il vero nodo di questa estate è il caro prezzi. La spesa per trasporti e alloggi cresce mese dopo mese e per tante famiglie le vacanze sono una corsa ad ostacoli per risparmiare il più possibile. «Ovviamente nelle fasce di accoglienza più alte non ci sono di questo problemi», conclude il rappresentante degli albergatori. «Chi deve spendere 20mila euro per una vacanza non bada al fatto di poterne spendere anche 30mila. Discorso diverso per le famiglie medie. Si sta infatti andando verso un ridimensionamento dei budget. Gli italiani cercano di spendere meno, anche alloggiando per minor tempo, pur di non rinunciare alle vacanze in Sardegna. Ecco perché speriamo che settembre possa offire un ottimo compromesso per chi cerca di essere attento con le spese».

