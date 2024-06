Il turismo traina l’economia sarda, boom di prenotazioni 

Il turismo spinge l'economia della Sardegna: nel 2023 la ripresa è stata talmente forte da superare i numeri pre pandemia. Non solo: le cifre del primo trimestre del 2024 dicono che la percentuale di camere in strutture alberghiere già prenotate è maggiore di quella registrata nello stesso periodo del 2023. È quanto emerge da un dossier del Centro studi della Cna Sardegna che analizza le ultime stime dell'Istat per il 2023, ottenute a partire dai dati contenuti nel portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato.

Secondo l'ultimo report l'anno scorso nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere sarde si sono registrate 15,7 milioni di presenze: +6,5% rispetto al 2022, oltre mezzo milione in più del 2019. Gli arrivi sono cresciuti del +7,7% rispetto al 2022 e del 6,7% rispetto all'anno pre-pandemico. Ai numeri ufficiali si aggiunge il turismo residenziale (seconde case, case vacanze e B&B gestiti in maniera non imprenditoriale) che quasi eguaglia l'offerta ufficiale. Nel 2023 la crescita della presenza turistica internazionale è stata eccezionale: oltre +13% sia in termini di arrivi sia in termini di presenze.

Si può fare sempre di più: innovazione, formazione alle imprese, investimenti sui trasporti, riqualificazione dei centri urbani e organizzazione di eventi. Sono queste le strategie proposte dalla Cna. «Il turismo in Sardegna ha grandi potenzialità inespresse ed esiste uno spazio di lavoro enorme ancora da colmare», commentano Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna Sardegna. «Si tratta di superare l'immagine internazionale fortemente caratterizzata e incentrata sullo stereotipo della vacanza balneare che rappresenta probabilmente uno dei limiti del modello di offerta della Sardegna che, non a caso, concentra i flussi di viaggiatori nei pochi mesi estivi. Sulla base di uno studio effettuato nel 2017 dalla Cna, benessere e salute sono in assoluto come gli ambiti in cui la Sardegna potrebbe essere più competitiva, seguiti dal turismo storico-archeologico e dal turismo sportivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA