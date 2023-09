Il turismo traina la rinascita del centro 

Tavolini sempre pieni, turisti a passeggio per le vie e le piazze e compravendita di immobili in continua ascesa. Il centro storico si riscopre il fiore all’occhiello della città e pilastro portante dell’economia territoriale rilanciando anche il mercato immobiliare.

La crescita

Da alcuni anni il cuore pulsante d’Iglesias continua a registrare una crescente vitalità. Il traino del fenomeno è da riscontrare principalmente nell’incremento delle presenze turistiche, una dinamica quest’ultima da cui anche il mercato immobiliare comincia a trarne vantaggio: «Perché la richiesta di una casa al centro è in deciso aumento. - spiega Samuele Fogu, titolare dell’agenzia immobiliare Gabetti - In termini economici rappresenta un investimento maggiormente proficuo perché a parità di tipologia, gli immobili costano molto meno rispetto ad altre zone ed inoltre i costi degli affitti si equivalgono. Chi anni addietro tendeva a snobbarne l’acquisizione, ora grazie ad un turismo sì veloce, ma costante, si è ricreduto». Le richieste per comprar casa a mo’ d’investimento sono in crescendo non solo fra gli iglesienti stessi, ma anche fra i turisti: «La città ed il suo centro in particolare, piace. - prosegue Fogu - Si ricercano degli appartamenti da utilizzare come punti d’appoggio. C’è poi un’interessante domanda anche da parte di chi è partito anni addietro per lavoro e decide ora di ritornare per godersi la vecchiaia fra le vie e le piazze storiche».

L’estate

Vie e piazze storiche che durante l’estate hanno registrato un continuo via vai di visitatori; un numero importante, il cui abbrivio non accenna a diminuire e che risulta essere una vitale boccata d’ossigeno soprattutto per l’economia delle attività che somministrano cibi e bevande: «Continuano ad esserci molti visitatori. - racconta Massimo Sias, titolare di un’attività storica presente dal 1925 - Sono nato e cresciuto nel centro storico e posso affermare d’avere assistito negli ultimi anni ad una sua ripresa che sembrava non potesse più avvenire. Sono lontani gli anni di maggior fermento, quando la città era trainata dalle attività minerarie e dalla loro garanzia di un’occupazione lavorativa, però è innegabile che dopo diversi decenni contraddistinti da una calma piatta preoccupante, negli ultimi tempi qualcosa è cambiato».

Le presenze

E se in passato erano l’attività industriale e quella mineraria a rappresentare il volano dell’economia, oggi, con le dovute proporzioni, quell’impulso è riprodotto dal turismo: «Anche l’ultima stagione ha confermato importanti numeri di visitatori nel centro. - spiega Tony Saiu, proprietario di un chiosco nella Piazza Sella - La dinamica che più salta all’occhio è quella relativa alla presenza di turisti durante tutti i mesi dell’anno. Anni addietro era impensabile riuscire a lavorare con degli stranieri in autunno o in inverno, ora per fortuna i tempi sono cambiati».

