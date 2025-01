Il turismo spera nella neve 

Tra paesaggi incantati, buon cibo e quiete dei borghi la Barbagia prova ad andare oltre il modello “Autunno in Barbagia” allungando l’offerta turistica, con una destagionalizzazione mirata. Dopo il tutto esaurito nelle strutture ricettive per l’Epifania, si guarda al rito dei fuochi.

A Fonni

Qui si accelera per il collaudo dell’impianto di risalita del Bruncu Spina. Nelle ultime settimane turisti in tour fra ciaspolate ed escursioni in quota, con tappa alla basilica dei Martiri, alla chiesa di san Giovanni, al nuraghe Dronnoro, ai villaggi di Gremanu e Madau. «Ringraziamo i visitatori - commenta Giuseppe Cugusi del ristorante Miramontes - la timida nevicata delle scorse settimane ci ha fatto registrare il tutto esaurito, a decine hanno continuato a sceglierci degustando le nostre specialità. Ne siamo orgogliosi».Dice Delia Cualbu, dell’omonimo hotel: «Un Capodanno da tutto esaurito con un turismo perlopiù interno. Abbiamo offerto più servizi in collaborazione con operatori veicolando gli ospiti alle escursioni fra le bellezze che circondano». Aggiunge: «Un successo anche il pranzo di Capodanno a cui abbiamo abbinato la castagnata, con la merenda barbaricina e i balli della tradizione. Portiamo avanti un’idea di digital detox, riscoprendo i giochi da tavolo in un’epoca in cui siamo spesso schiavi delle nuove tecnologie».

Desulo

Soddisfatti anche gli operatori di Desulo. «Sono stati giorni frenetici in cui il calore dei clienti ci ripaga dell’impegno con cui cerchiamo di far sentire tutti a casa - racconta Eliana Peddio, del ristorante Gennargentu -. L’arrivo della neve avrebbe reso tutto più magico, siamo comunque soddisfatti. Aspettiamo fiduciosi che il territorio possa tingersi di bianco portando benefici al settore, e nessun disagio per la popolazione».

Gavoi e Belvì

Turisti innamorati degli scenari fra lago di Gusana, centro storico e musei. «Siamo soddisfatti dei tanti che ci hanno scelto - dice Giuseppe Falconi, dell’hotel Taloro - registriamo dei numeri in crescita sul ponte festivo. Siamo reduci da un importante evento con dei ciclisti e un Capodanno dove abbiamo abbinato al buon cibo il turismo off road. Da tempo collaboriamo con le strutture vicine, solo uniti possiamo promuovere al meglio il territorio unico per bellezza e scenari. Il nostro sguardo è su primavera ed estate».Sorride anche Belvì. «A Capodanno la struttura era sold out - dice Marianna Cadau dell’hotel Edera -. Confidiamo sull’arrivo della neve che resta da sempre un forte attrattore anche a valle, con i visitatori che stazionano qui raggiungendo poi le alture di Desulo e Fonni. Ci faremo trovare pronti».

