Il turismo slow fa l’esordio a Milano  

La sfida è ambiziosa e resta quella di interconnettere il territorio e così valorizzarne le eccellenze ambientali, artigiane ed enogastronomiche, attraverso un turismo esperienziale che faccia rete.Gli operatori turistici della Barbagia-Manfrolisai ci credono e sbarcano per la prima volta alla Bit di Milano, uniti sotto la nuova sigla Sardinia Slow Tourism.

Grande il viavai di curiosi nel padiglione della Sardegna a Rho Fiera, dove la postazione coordinata da Bachis Cadau del ristorante e caffè letterario Barbagia Ospitale, di Belvì, sta riscuotendo un grande successo. Ad accompagnarlo nell’avventura lombarda, Martino Ullasci e Antonio Zanda della Coop Esulèsos, attiva nel Gennargentu desulese fra pranzi con i pastori e racconti di vita passata.

Trenta le imprese aderenti in 14 comuni fra cui spiccano Belvì, Aritzo, Gadoni, Tonara, Desulo, Sorgono, Atzara, Meana Sardo, Ortueri, Teti, Tiana. Si aggiungono Seulo e Samugheo, con l’obiettivo di unire le forze e creare nuove sinergie.

«Si tratta di una scommessa partita quasi per caso alcuni mesi fa e rafforzata da un percorso che insieme a diversi colleghi ipotizzavamo da anni” - racconta Bachis Cadau. «Dopo una serie di interlocuzioni informali abbiamo trasformato la nostra idea di sviluppo nel nome Sardinia Slow Tourism, perché crediamo che solo attraverso un turismo lento e consapevole, si possa creare una destinazione turistica per il cuore dell’Isola, in cui i percorsi di qualità siano l’elemento principale».

Lo ribadisce con un certo orgoglio Cadau, impegnato in diverse battaglie sociali, mentre dispensa consigli ai visitatori in transito nel piccolo e moderno stand: «Siamo qui grazie ad un investimento di poche centinaia di euro - precisa l’imprenditore belviese - nelle scorse settimane abbiamo dato forma al sito sardiniaslowtourism.it, ma a breve partiremo con i social e un’importante campagna di comunicazione negli aeroporti. Già da ora è possibile prenotare vari pacchetti tra laboratori di pane e formaggio, intagli del legno e ferro. Ma anche musei e trekking».

Lo sanno bene anche i compagni di viaggio Zanda e Ullasci che non nascondono l’emozione verso la nuova frontiera: «Abbiamo aderito fin da subito - raccontano entrambi - certi che solo uniti possiamo dare una nuova impronta ad un territorio che per troppi anni è rimasto scoperto e non pienamente valorizzato».

Da Samugheo, Gerolamo Sanna del Caseifiziu Agriculu Mandrolisai, rilancia: «Solo uniti potremo dare una svolta ai nostri paesi e combattere lo spopolamento. Il potenziale è immenso e ora potremo farlo attraverso una sigla che finalmente ci rappresenterà tutti”.Ci crede anche Wilma Ghiani, del laboratorio di Tappetto artigiani Su Tessingiu a Seulo: «La valorizzazione dell’artigianato – dice – associata a un progetto moderno che unisce cibo e paesaggio col turista preso per mano in ogni comune è la via maestra».

RIPRODUZIONE RISERVATA