Il turismo? Si fa  con i prodotti tipici  

Burcei punta a valorizzare i prodotti tipici e la montagna attraverso manifestazioni estive in grado davvero di calamitare l’interesse di turisti e villeggianti. Pronti anche i soldi per programmare le giornate all’insegna della cultura, dell’enogastronomia, della musica: si punta soprattutto sul “Cereza Fest” (la sagra delle ciliegie di burcei) e la ‘’Festa della montagna’’. Appuntamenti che da soli, adeguatamente pubblicizzati, possono far conoscere Burcei e le sue tradizioni. In passato “Cereza Fest” ha proposto, oltre la degustazione delle ciliegie, le passeggiate, le escursioni in quad, animazione per bambini, cabaret, balli in piazza, poesia dialettale e convegni. E poi la Festa della montagna con tante altre interessantissime proposte tipiche di Burcei e non solo, della sua cucina. A scommettere è anche la Regione che ha concesso 50mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA