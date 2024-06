Il turismo scommette sull’innovazione 

Entra nel vivo il progetto Meta-Dest che coinvolge la Camera di commercio di Nuoro guidata da Agostino Cicalò. Oggi è in programma l’evento di presentazione nella sala Pacinotti della sede della Camera di commercio Toscana Nord Ovest.Il progetto “Meta-Dest La destinazione multi-piattaforma per l’innovazione del turismo” è cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 e vede capofila la Fondazione per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale di Pisa con vari partner: Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, Camera di commercio di Nuoro, Fondazione Alghero, Toulon Var Tecnologies, Camera di commercio e industria della Corsica.

Il progetto intende supportare la transizione tecnologica e lo sviluppo delle industrie turistiche e culturali delle cinque regioni (Toscana, Sardegna, Liguria, Paca e Corsica) grazie alle opportunità abilitate dalle nuove estensioni digitali (metaverso, videogiochi e gamification, realtà virtuale, realtà aumentata, IA generativa). Il partenariato lavorerà alla costruzione di un ecosistema di conoscenze, competenze, strategie e strumenti operativi per accompagnare destinazioni, imprese turistiche e culturali, enti locali e amministrazioni verso i nuovi scenari dell’economia digitale.

