«Il turismo rispetti l’ambiente» 

Centosessanta giovani provenienti da 40 Paesi di tutto il mondo riuniti nell'aula consigliare di palazzo Baccaredda per la Flag Parade, la cerimonia conclusiva dell'International Summer Week. La manifestazione, organizzata dall'associazione TDM 2000 e giunta alla sua ventiquattresima edizione, ha preso il via il 6 agosto con al centro il tema del turismo sostenibile.

I delegati dei tantissimi Stati partecipanti all'evento hanno sventolato le loro bandiere per un inno alla multiculturalità e alla cooperazione internazionale. La cerimonia ha visto la presenza di oltre 180 persone, tra membri dello staff e ospiti nazionali ed internazionali. «Cagliari offre tanto dal punto di vista culturale ma anche sociale – ha detto accogliendo i ragazzi il presidente del Consiglio Edoardo Tocco -, come dimostra la presenza di tutti i giovani provenienti da varie parti del globo. Oggi siamo tutti insieme per un unico obiettivo: la sostenibilità. Siate sempre uniti per i vostri Paesi».

Tra gli Stati presenti, il Perù, il più lontano tra i 40 partecipanti: «Quest'esperienza mi ha permesso di confrontarmi con tanti ragazzi di etnie diverse. Conoscevo la Sardegna grazie alle foto viste sul web ma tornerò sicuramente in futuro», dice il delegato Jorge Tueros. «Eventi simili ci aiutano a conoscere culture diverse, ad abbattere i pregiudizi e a capire meglio il prossimo: ricordiamoci che tutti siamo uguali», le parole di Sandra dalla Polonia. «Non conoscevo il problema del turismo di massa ma i laboratori a cui ho partecipato mi hanno insegnato cosa possiamo fare per favorire quello sostenibile». Mathis, dalla Francia, aggiunge: «La Sardegna è stupenda ma mi piacerebbe viverla con meno turisti, nel periodo di bassa stagione». L'International Summer Week nasce inizialmente con il fine di far conoscere la Sardegna all'estero, soprattutto le mete meno battute dai turisti. La manifestazione si è però evoluta negli anni: «Abbiamo deciso, per ogni edizione, di concentrare l'attenzione su un tema diverso, come quello del turismo sostenibile scelto nel 2023 – spiega Federico Gaviano, responsabile della manifestazione -. Due sono i risultati ottenuti dal primo anno in cui l'associazione TDM 2000 ha organizzato l'evento: da un lato, la promozione della Sardegna, dove tanti scelgono di fare ritorno dopo l'International Summer Week, valorizzando anche i siti meno conosciuti; dall'altro, la creazione di progetti con organizzazioni del terzo settore che si occupano di cooperazione internazionale e che danno un grosso apporto dal punto di vista culturale».

