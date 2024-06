Il turismo riparte, la sanità arranca 

Il turismo sta tornando ai livelli del 2019, il Pil cresce, l’occupazione aumenta. Ma non è tutto oro. Soprattutto perché l’economia sarda è stata drogata, così nel resto del Paese, dalle immissioni di denaro pubblico del Superbonus. Risorse che stanno venendo meno e che però saranno sostituite dal Pnrr. La 31ª edizione del Rapporto Crenos, presentato ieri all’Università di Cagliari, si pone questo dubbio: riusciranno i fondi del Pnrr (la cui spesa ora va a rilento) a colmare i gap strutturali dell’economia sarda? I ricercatori del Crenos una risposta ce l’hanno: dipenderà dalle scelte dei decisori politici.

I numeri

La ripresa c’è anche se i dati si fermano al 2022 (con la velocità dei tempi moderni, si rischiano previsioni con lo sguardo rivolto al passato e non al futuro): la Sardegna ha un Pil pari al 71% della media europea ma è in crescita (la spesa per consumi è aumentata del 6,1%), come conferma anche il mercato del lavoro nel 2023. Il saldo tra le assunzioni e i licenziamenti è stato di circa 18.000 unità e anche la Sardegna, così come il resto del Paese, ha toccato il record di occupati. Agricoltura e servizi vanno, mentre industria e costruzioni (-12,2% di addetti) perdono addetti. L’effetto Superbonus è dimenticato.

I problemi

Le difficoltà sono ricorrenti. A iniziare dallo spopolamento fino alla sanità, comparto in cui la Sardegna fa registrare un record negativo: il 12,3% dei sardi nel 2022 ha rinunciato alle cure. Tanto più che raggiungere i centri nevralgici spesso non è facile, con una Sardegna divisa in due per vie orizzontali, ha spiegato Marco Nieddu, curatore del rapporto. E poi c’è l’invecchiamento della popolazione che appare inesorabile: 266 anziani ogni cento giovani, mentre dieci anni fa erano 182. Infine, la scuola necessita di investimenti, che dovrebbero arrivare grazie al Pnrr, con appena il 4% di scienziati e ingegneri sul totale della popolazione.

Turismo

Note positive nel comparto con numeri che stanno tornando al livello prepandemia e gli stranieri che sono ormai la metà dei turisti che arrivano in Sardegna. Il Crenos mette in evidenza come siano interessanti i progetti di valorizzazione dei beni culturali con l’Unesco, ma si è studiato anche il caso Goloritzè, a Baunei, dove il numero chiuso non ha ridotto i flussi, ma anzi li ha incrementati, spalmandoli sui mesi di spalla e aumentando le presenze nei centri vicini.

Conclusioni

Il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola ha voluto ricordare che sarà importante il rapporto Crenos del prossimo anno, in cui si vedranno maggiormente gli effetti del Pnrr, lanciando poi un messaggio al rettore di Sassari Gavino Mariotti che lo scorso anno si lamentò dell’analisi impietosa soprattutto sulla sanità («speriamo che quest’anno la presentazione sia meno tribolata», ha detto). E poi, la speranza è che l’Einstein Telescope possa essere assegnato all’Isola, una grande occasione. Sulle decisioni politiche ha insistito anche il presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, intervenuto per un breve saluto. In apertura è stata ricordata poi la ricercatrice del Crenos Sara Pau, scomparsa in questi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA