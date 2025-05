I turisti sono già qui, soprattutto stranieri (tedeschi, inglesi e perfino americani) e un primissimo bilancio di stagione disegna uno scenario positivo: l’estate sarà in linea con lo scorso anno. Ottimi i risultati della destagionalizzazione, attesa per le prenotazioni degli italiani a luglio e ad agosto. Boom dell’extralberghiero a Cagliari: b&b e alloggi privati crescono in maniera esponenziale in tutti i quartieri.

